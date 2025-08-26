Nevjerovatan skandal u Bundesligi gdje je otac Džoba Belingema "skočio" na trenera Nika Kovača jer se usudio da zamijeni fudbalera.

Izvor: Dennis Ewert/RHR-FOTO/imago sportfotodienst/David Inderlied / imago sportfotodienst / Profimedia

Borusija Dortmund ogirala je vrlo čudnu utakmicu uprvom kolu Bundeslige pošto je remizirala protiv St. Paulija (3:3), nakon što je imala 3:1. Međutim, mladi engleski fudbaler Džob Belingem i njegov otac pobrinuli su se da ovaj remi ne bude u fokusu, već skandal koji su napravili.

Belingemov otac Mark bio je bijjesan jer je trener Niko Kovač zamijenio Džoba na poluvremenu. Tako ga je navodno čekao u tunelu kako bi se suočio sa njim i sa rukovodstvom kluba, tako da je ceh najviše platio sportski direktor Sebastijan Kel.

Pobjesnila je cijela porodica zbog ovog poteza Nika Kovača koji nije bio zadovoljan načinom na koji je mlađi brat Džuda Belingema odigrao na svom debiju i s razlogom ga je zamijenio, pa su mu se tako miješali direktno u rad i tražili hitan sastanak, nakon što "ribanje" u tunelu nije pomoglo.

Navodno, Mark Belingem je bio toliko glasan da je čitav tim mogao da čuje šta je tražio od direktora i trenera za svog sina, valjda vjerujući da je podjednako veliki talenat kao i Džud.

Zbog njihovog ponašanja uvedeno novo pravilo

Izvor: Moritz Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia

Borusija Dortmund reagovala je i zabranila članovima porodica da ulaze u svlačionicu poslije ovog incidenta, što je potvrdio čuveni Lars Riken.

"Doveli smo Džoba Belingema jer smo tokom ovih godina izgradili odnos povjerenja s roditeljima. Sada je obitelj doputovala posebno zbog prve utakmice svog sina u Bundesligi i željela je da se sastane s njim poslije meča. Stajali su u hodniku prema svlačionici i imali emotivan razgovor sa Sebastijanom Kelom, što uopšte nije problem s obzirom na taj odnos", pokušao je da ublaži situaciju Riken i dodao da je uvedeno pravilo da samo igrači, treneri i službenici mogu u svlačionice.

Podsjetimo, Džob Belingem stigao je u Borusiju Dortmund u transferu vrijednom 37 miliona eura, a nadaju se "milioneri" da će biti uspješan poput starijeg brata Džuda Belingema koga su prodali za sto miliona u Real Madrid.