Trener Pafosa Karlos Karsedo, sa kojim se Crvena zvezda sastaje u utorak, iznio je utiske o meču.

Crvena zvezda igraće sa Pafosom u revanšu u kvalifikacijama za Ligu šampiona, klub sa Kipra na domaćem terenu imaće i gol prednosti, te će pred izabranicima Vladana Milojevića biti težak zadatak. Trener domaćeg kluba Karlos Karsedo iznio je utiske pred važan susret sa beogradskim timom.

Zvezda je na Kipar stigla sa zaostatkom (2:1), ali trener domaćeg tima ne želi da slavi prije vremena. "Zahvalni smo što smo ovdje gdje smo, srećni smo i zbog naših navijača. Svjesni smo da će biti teže nego što je bilo u prvom meču. Poštujemo rivala, ali se ne plašimo. Uvjereni smo da možemo da se kvalifikujemo za Ligu šampiona", rekao je Karsedo.

Na put sa Crvenom zvezdom krenuli su i Marko Arnautović i Nemanja Radonjić, pa je trener domaćeg tima bio upitan kako će to uticati na njegov tim. "Znamo da im se vraćaju neki igrači, ali mi naporno radimo na svemu ovome. Svi vjerujemo u taj rad, učinićemo sve da prođemo", rekao je trener Pafosa i stavio svima do znanja da tačno zna šta želi od svog tima.

Pafos je izgledao dobro dobro u Beogradu, pa se očekuje da na domaćem terenu to izdanje bude još bolje. "Analizirali smo prvi meč, vidjeli gdje smo bili dobri, koje su nam bile slabe tačke. Nadam se da će mi cio sastav biti na raspolaganju, jer vjerujem u sve svoje igrače".

"Marakana" je ugostila i navijače Pafosa, ali sada će atmosfera na njihovom terenu biti drugačija. "Najvažnije je da tim i navijači budu jedno. Mogao bi ovo da bude poseban dan. Navijači treba da uživaju u njemu", završio je Karsedo.