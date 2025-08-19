“Atalanta je blizu dogovora i realizacije transfera Nikole Krstovića. Ostali su još samo finalni detalji. Transfer Rodriga Munisa je otpao, jer Fulam nije prihvatio ponudu od 40 miliona“, napisao je Romano.
Crnogorski napadač, Nikola Krstović je, po svemu sudeći, pronašao novi klub - fudbaler Lećea ostaje u Italiji i oblači dres Atalante, javlja Fabricio Romano.
⚫️ Atalanta are closing in on deal to sign Nikola Krstović from Lecce, final details being sorted.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)August 19, 2025
Rodrigo Muniz deal off as Fulham didn’t accept Atalanta €40m proposal. ❌pic.twitter.com/pzkWNqh7j0
To znači da bi Krstović, u slučaju da se realizuje posao, mogao da igra u Ligi šampiona, budući da je tim iz Bergama dio elitnog evropskog takmičenja.
Krstović je u petak igrao posljednji meč za Leće, a bio je strijelac u pobjedi (2:0) protiv Juve Stabije u Kupu Italije.
Krstović je u Leće stigao prije dvije godine iz slovačke Dunajske Strede. Za italijansku ekipu je odigrao 70 utakmica, postigao je 20 golova i imao sedam asistencija.