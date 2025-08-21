Nekadašnji fudbaler i trener Rada Marko Nikolić među najzaslužnijima je što će se Rad takmičiti i naredne sezone.

Fudbalski klub Rad će se u novoj sezoni takmičiti u petom rangu srpskog fudbala, ali navijačima "Građevinara" poslednjih dana lijepe vijesti stižu sa svih strana. Nakon što je prvo saopšteno da se bivši fudbaleri Rada vraćaju iz penzije da pomognu ekipi u Prvoj Beogradskoj ligi, tu je pomoć i od klupske legende!

Znamo ko će igrati za Rad u novoj sezoni, znamo da će ih trenirati legendarni fudbaler Rada Bogdan Korak, a znamo da je tim sa Banjice finansijski pomogao i Marko Nikolić. Nekadašnji šef stručnog štaba u Partizanu i Vojvodini ostavio je neizbrisiv trag na stadionu "Kralj Petar I", a i Rad je njemu mnogo pomogao na početku trenerske karijere. Sada mu vraća, zahvalan zbog svega što su zajedno prošli.

"Ne bi bila moguća registracija nas kao novih igrača da su igrači kojima se dugovao novac blokirali klub. Moram da napomenem Marka Nikolića koji me je odmah zvao, on će uplatiti na račun kluba troškove organizovanja domaćih utakmica u cijeloj sezoni. To je velika pomoć. Ukoliko neko osjeti od bivših igrača da želi da pomogne, neka se slobodno javi", rekao je Andrija Kaluđerović za "Sport Klub".

Svojevremeno je Marko Nikolić prošao kroz sve mlađe kategorije Rada, ali u seniorskom timu nije igrao dugo. Zbog teške povrede morao je da završi igračku karijeru, ali se od fudbala uopšte nije udaljio. Postao je trener u školi fudbalskog kluba sa Banjice, a zatim je korak po korak stigao i do prvog tima Rada.

Nikolić je vodio Rad od oktobra 2008. godine kada je postao najmlađi trener u elitnom rangu srpskog fudbala, pa do ljeta 2011. godine kada je obezbijedio "Građevinarima" izlazak na evropsku scenu prije nego što je napustio klub. Vratio se na Banjicu u martu 2012. godine i ostao nešto duže od godinu dana u klubu. Kasnije je trenirao Vojvodinu, Partizan, Olimpiju iz Ljubljane, ponovo Partizan, Fehervar, Lokomotivu iz Moskve, Šabab Al Ahli, CSKA iz Moskve i atinski AEK.