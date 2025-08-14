Fudbaleri Čelsija odlučili su da dio novca koji su dobili za osvajanje FIFA klupskog Svjetskog prvenstva proslijede porodici Dioga Žote i Andrea Silve...

Izvor: Karl Vallantine / imago sportfotodienst / Profimedia

Rivalitet se zaboravlja kada je nešto mnogo važnije u pitanju, kao što je život. Fudbaleri Čelsija pokazali su to na dijelu, gestom koji je oduševio svijet. Odlučili su da uplate novac porodici tragično preminulog Dioga Žote i njegovog rođenog brata Andrea Silve.

Prema informacijama koje je objavio pouzdani list "Atletik" igrači Čelsija su rešili da bonus koji su dobili za osvajanje FIFA Svjetskog klupskog prvenstva podijele sa njihovim porodicama. Oko 15,5 miliona dolara, što je oko 500.000 dolara po igraču.

: Chelsea's players have decided to give an equal portion of their $15.5M Club World Cup bonus to the family of Diogo Jota and Andre Silva. ❤️



Works out at around $500,000. What a beautiful gesture.



(Source:@AdamCrafton_)pic.twitter.com/V17bKwgbPl — Transfer News Live (@DeadlineDayLive)August 14, 2025

Zaista nevjerovatan gest i potez o kome bruji planeta. Zaista, svaka čast. Novac koji svakako može da im pomogne u ovim najtežim trenucima u njihovim životima posle tragedije koja ih je zadesila.