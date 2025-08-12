Radnički iz Niša ima novog trenera, Tomislava Sivića

Izvor: MN Press

Radnički iz Niša ima novog trenera, Tomislava Sivića (58). Poznati "spasilac" timova u Superligi stigao je na stadion Čair nakon odlaska svog prethodnika, Slavka Matića. Uprava je napravila promjenu nakon dramatičnog poraza u meču protiv Novog Pazara minulog vikenda.

U Radničkom su svjesni opasnosti situacije u kojoj se nalaze, jer ove sezone iz lige ispada četiri trenera i zato su Nišlije odabrale trenera koji je ostvario uspjehe u Spartaku, Novom Pazaru, Mladosti iz Lučana...

"Ne bih mnogo da pričam, jer ima mnogo da se radi, a malo je vremena. Naš trenerski posao je takav da zavisite od tog jednog minuta, možete da odete, na ovu, i na onu stranu. Prvo bih pohvalio prethodnog trenera, koji je radio svoj posao maksimalno, vjerovao u ono što radi. Desio se taj jedan minut i ja sam to osjetio nekoliko puta na svojoj koži, ali moramo da idemo dalje. Mislim da Radnički ima dobar tim, to sam rekao nekoliko puta, mnogo dobrih igrača sa sjajnim karijerama, velikim brojem superligaških utakmica. Sve njih treba staviti u jedan tim, koji će da funkcioniše i donosi rezultate. U sezoni, kada četiri tima ispadaju, svaki bod je veliki, a pogotovo tri. Cijela koncepcija će biti na osvajanju bodova. Niška publika zna da prepozna kvalitet, sjećam se toga iz prvog mandata, bile su ispunjene tribine, igrali smo sjajan fudbal, pokušaćemo da ponovimo to, ali sa boljim epilogom", rekao je Sivić.

"Većina igrača ima zavidan broj superligaških utakmica tako ih i poznajem. Razlika je nekoga znati spolja i iznutra, u radu, treningu, kako će ko da odreaguje. To su sve stvar koje moramo jako brzo da rješavamo. Međutim i tu imam iskustva. U protekle četiri godine stalno sam ulazio u takve nemoguće misije, da se mora odmah, sada, istog momenta. Treba da vidimo šta ekipi najviše odgovara i kakav će izbor biti. Izbor će “pasti” samo na one koji mogu da nam donesu neki plus, sada nam treba podvig. Da izađemo iz ovog neprijatnog momenta i da pokušamo da do nedelje pronađemo formulu", dodao je on.

Sivić će debitovati na klupi Radničkog protiv Železničara u Pančevu 17. avgusta, a posle toga će njegov tim ugostiti Partizan na "Čairu". Pred njim je drugi mandat u Nišu, jer je vodio Radnički i u leto 2022. godine, kada je otišao posle evropskog debakla protiv Gzire sa Malte.



