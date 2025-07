Džamal Musijala doživio je prelom noge i iščašenje zgloba.

Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

U četvrtfinalu FIFA Svjetskog prvenstva za klubove dogodila se strašna povreda Džamala Musijale. Bajern i PSŽ sastali su se u ovom meču, a tim iz Francuske slavio je 2:0. Ipak, njihova pobjeda ostala je u sjenci zbog strašne povrede Musijale, a prema riječima njegovog kluba on će dugo biti odsutan.

Nije bilo preciznih informacija koliko će Musijala odsustvovati, jer je klub naveo da će to biti "duže vremena".

"Pregledi ljekara njemačkog šampiona pokazali su da je ofanzivni vezni igrač zadobio prelom fibule povezan sa prelomom i iščašenjem skočnog zgloba. Dvadesetdvogodišnjak je u nedjelju ujutru letio iz Orlanda za Minhen i uskoro će biti operisan", navodi se u saopštenju kluba.

Maks Eberl, član Upravnog odbora Bajerna, takođe se oglasio o ovoj situaciji:

"Ova teška povreda i duga pauza su pravi šok za Džamala i sve nas.Ovo pogađa Bajern. Svi znaju koliko je Džamal ​​izuzetno važan za našu igru i kakvu centralnu ulogu ima u našem timu. Štaviše, postoji i ogroman ljudski uticaj i svi saosjećamo sa njim: Džamal ​​se upravo vratio iz povrede i sada će biti odsutan još jedan duži period. Dobiće sve što mu je potrebno od nas. Intenzivno ćemo ga podržavati, biti uz njega i već se radujemo da se vrati na teren", navodi on.

U borbi za loptu došlo je do ove strašne povrede, tada je Musijala postavio nogu tamo gdje se Đanluiđi Donaruma bacio za loptu i stigao do nje, a za to vrijeme Musijala je vrisnuo od bola. Italijan se osvrtao ka Nijemcu i kada je shvatio šta se dogodilo doslovno je zaplakao od šoka.

Zbog situacije koja se dogodila golman Bajerna Manuel Nojer kritikovao je kolegu na drugoj strani terena.

"Jednostavno prihvatite da se vaš protivnik može povrijediti. To može biti čak i saigrač. Pa sam prišao i rekao mu: 'Zar ne želiš', jer je ionako bilo poluvrijeme, 'zar ne želiš da odemo tamo? Džamal ​​leži tamo, vjerovatno će ostati u bolnici, ima ozbiljnu povredu i mislim da je ispravno da odemo tamo iz poštovanja i poželimo mu sve najbolje. Poslije toga, prišao je Džamalu. Pravednost je uvijek važna i ja bih reagovao drugačije."Nakon meča, Donaruma je na društvenim mrežama napisao: "Sve moje molitve i iskrene želje su uz tebe, Džamale".