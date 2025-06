U Nikšiću je juče trebalo da bude izabran novi predsjednik Sutjeske i Upravni odbor (UO), ali su se ispred stadiona okupili navijači kluba, koji su bili protiv Raškovićeve smjene.

Izvor: MONDO

Navijači fudbalskog kluba Sutjeska, "Vojvode" oglasili su se saopštenjem nakon dešavanja u Nikšiću tokom sjednice Skupštine kluba.

U Nikšiću je juče trebalo da bude izabran novi predsjednik Sutjeske i Upravni odbor (UO), ali su se ispred stadiona okupili navijači kluba, koji su bili protiv Raškovićeve smjene.

U međuvremenu je Boris Rašković podnio ostavku na mjesto predsjednika kluba.

Saopštenje Vojvoda, koje je okačeno i na njihovoj Facebook stranici prenosimo integralno:

"Povodom jučerašnjih događaja oko skupštine fudbalskog kluba Sutjeska, i iznošenja laži i pokušavanja skrnavljenja imena naše grupe imamo potrebu da se oglasimo.

Nakon više decenija lošeg vođenja kluba i miješanja politike u njega, bez ikakvog plana i vizije kako klub treba da funkcioniše u budućnosti, prije nešto više od pola godine na čelo kluba dolazi Boris Rašković. U trenutku kad se Sutjeska nalazi na 7/8 mjestu na tabeli, i kad niko iz Opštine nije imao hrabrosti da se prihvati toga. Predstavio je jasan plan i program kako misli da Sutjeska treba da funkcioniše u naredne četiri godine i obećao nam da će se prvi povući ako ne bude napretka što se tiče stanja u klubu. Plan o omladinskoj školi i radu sa mlađim kategorijama koji se u tom trenutku nalaze u katastrofalnom stanju. Javno je rekao da se ništa ne očekuje ove sezone jer je u tom trenutku drugoplasirana ekipa imala nekih 10-15 bodova više u odnosu na nas. I jedini uslov da mu se politika ne miješa u vođenje kluba.

Igrom slučaja ekipa Petrovca ne dobija licencu i mi kao trećeplasirana ekipa idemo u kvalifikacije za Ligu konferencije. Odjednom posle završenih izbora i izlaska u Evropu iz novina saznajemo da se mijenja cijeli Upravni odbor i predsjednik kluba. Odjednom trenutni predsjednik ništa ne valja, a Opština ima plan da na čelo kluba postavi čovjeka koji nikakve veze nema sa fudbalom i koji je baš slučajno politički aktivan. Nakon više decenija miješanja politike u naš klub i dokazivanja da ne ide jedno sa drugim, naš stav je jasan, političari ne treba da vode naš klub. Kako koja vlast dođe na čelo kluba zadrži se tačno koliko traje jedan politički mandat i opet krećemo od nule. Bez ikakve vizije, plana i bez ikakvog napretka.

A vama "gospodo" političari, i svima ostalima koji ste jedva dočekali da nas pljujete po portalima i društvenim mrežama, i da ispirate vaša prljava usta sa nama jer znate da ne možemo biti kupljeni sa bilo čije strane što se našeg kluba tiče imamo sledeće da poručimo.

Za nas je ovaj klub svetinja, život smo posvetili njemu, kako mi tako i naši đedovi i očevi, kao što će sjutra i naša đeca. Mi smo ti koji po najgorim vremenskim uslovima 90 minuta navijaju i bodre svoj klub, mi smo ti koji se svake druge nedelje voze po najgorih prevoza po 2/3 časa u jednom pravcu da bi 90 minuta podržali taj klub. Mi smo ti koji su ležali po zatvora zbog ovog kluba. Jedini smo koji nisu digli ruke od ovog kluba koji god je bio na tabeli! Mi se za taj klub borimo cijeli život, kako na tribini tako i na ulici. I zbog svih ovih stvari zahtijevamo da se naš stav poštuje. I ovo nije stav pojedinca ili grupice, ovo je stav na stotine i hiljade navijača Sutjeske koji žele dobro ovom klubu. I jedini smo koji ne žive od ovog kluba, već žive za njega.

A to što vaši plitki mozgovi ne mogu da shvate da smo se okupili zbog ljubavi prema klubu, i borbi za bolje sjutra toga kluba to je vaš problem. Vi što do juče niste znali đe se nalazi stadion oćete da nas učite kako klub treba da se vodi. Nas niko ne može da kupi i to vas najviše boli, sjutra ćete nestati i opet nećete znati đe se stadion nalazi.

Mi ćemo se boriti za naše zahtjeve i nećemo odustajati do samog kraja.

NAMA SI JEDINA, NAMA SI NAJBOLJA !

Vojvode 1988 Nikšić", navodi se u saopštenju Vojvoda.