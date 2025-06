Trent Aleksander- Arnold došao je u Real Madrid i napravio drastičnu promjenu - oba prezimena je sklonio sa dresa.

Izvor: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Novi as Real Madrida Trent Aleksander Arnold (26) progovorio je španski na promociji u Realu, a onda rekao novinarima zašto će mu na leđima pisati samo "Trent" uz njegov broj "12".

"Lako je objašnjenje za to, da budem iskren. Kada putujem po Evropi to dosta zbunjuje ljude. Kao da imam tri imena, Aleksander-Arnold, ljudi me zovu Arnold, Aleksander, Aleks, Trent... Mnogo toga smišljaju. Zato sam mislio hajde da to pojednostavimo. Neka piše 'Trent' na leđima i neka me znaju kao Trenta. To mi je ime i tako neka me zovu", kazao je momak iz Liverpula.

Trent je stigao u Real iz Liverpula za simbolično obeštećenje između 6,2 i 10 miliona eura, jer mu svakako za manje od mjesec dana ističe ugovor i postaje slobodan igrač. Madriđani su platili taj iznos jer žele da igra za njih na FIFA Svjetskom prvenstvu za klubove koje počinje za dva dana u Sjedinjenim Državama.