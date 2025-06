Kapiten Dinama iz Zagreba dobio je raskid ugovora, a u Splitu je odmah počeo da se pravi plan kako da Bruno Petković obuče Hajdukov bijeli dres.

Izvor: pressinphoto / ddp USA / Profimedia

Taman se završila jedna od najluđih trka za šampionsku titulu u HNL, tamošnji klubovi riješili su da nam ponude novu zabavu. Rijeka je osvojila trofej, Dinamo srećom izborio direktan plasman u grupnu fazu u Evropi, a Hajduk odlučio da raskine sa Đenarom Gatuzom i ponovo krene od nule u napad na titulu poslije dvije decenije.

Na tom putu bi mogao da im pomogne doskorašnji kapiten Dinama iz Zagreba, jedan od najboljih hrvatskih fudbalera Bruno Petković (30)!

Kao grom iz vedra neba je na hrvatskim sajtovima u subotu uveče zasijao naslov da određeni navijači Hajduka, finansijski moćni prijatelji kluba, prave plan kako da u Split dovedu igrača koji je tokom prethodnih sedam sezona bio simbol svih uspjeha Dinama i na domaćoj i na međunarodnoj sceni.

Vidi opis Hajduk hoće Bruna Petkovića, kapitena Dinama: Neviđeni transfer na Balkanu, skuplja se novac za platu Bruno Petković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bozidar Vukicevic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Damir Krajac / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Profimedia/Lukasz Sobala/PressFocus/SIPA/2108111039 Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Marko Lukunic / Pixel Media / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/iva__saric/screenshot Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Paolo Magni/ANSA/Epa Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: pressinphoto / ddp USA / Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Da li Bruno Petković prelazi iz Dinama u Hajduk?

Rješenje za sada nije na vidiku, a ovo je svakako tema koja će u narednim danima zanimati sve ljubitelje fudbala u Hrvatskoj i regionu. Ne dešava se često na ovim prostorima da kapiten jednog od najvećih klubova u zemlji nakon šest šampionskih titula u prethodnih sedam sezona promijeni stranu i pojača najvećeg rivala. Sa druge strane, u Hajduku imaju jasan plan!

"Sve zavisi samo od Petkovića, ako on pristane. Sponzori koji su voljni finansirati njegov ugovor postoje. Dakle to je ovog časa 50:50", kazao je za "Sportske novosti" nositelj projekta željeći za sada da ostane anoniman. Iako ni hrvatski mediji na prvu loptu nisu povjerovali u ovu informaciju, situacija se razvija tako da moraju da je prenesu do javnosti. Pokretači projekta "Petklović u Hajduku" uvjeravaju da je priča ozbiljna i da nema nikakve prepreka ako Bruno kaže - "da". Za četvrtak je najavljen sastanak sa fudbalerom u Zagrebu. Tada će pokušati da ga ubijede da obuče bijeli ili "bili" dres tima sa Poljuda.

Izvor: Damir Krajac / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

Praktično, u ovom trenutku niko ne zna da li bi Bruno Petković - koji povremeno posjećuje Srbiju - stvarno mogao da završi u Splitu i nakon sedam godina igranja za Dinamo obuče dres najvećeg rivala. Ne zna se ni kako bi reagovali fudbaleri u svlačionici Hajduka, odnosno da li bi glavne zvijezde poput Marka Livaje, Ivana Rakitića i Filipa Krovinovića mogli da pomognu u ubjeđivanju Petkovića da prihvati jednu od najčudnijih ponuda u istoriji fudbala na ovim prostorima.

Sa druge strane, zna se i da je Hajduk bio dečačka ljubav Bruna Petkovića i da je jedno od najvećih razočaranja u njegovom životu. "Mali Bruno s 12 godina bio je hajdukovac, ali to se promijenilo kad se razočarao u Hajduk. Igrali smo turnir na kojem smo kao prvaci Dubrovačko-neretvanske županije igrali protiv Hajduka. Pobijedili smo 3:1, a ja sam postigao dva gola i jednom asistirao. Odigrao sam jako dobro, iako sam bio dvije godine mlađi. Tada su kontaktirali mog oca, a neki ljudi, koje nećemo imenovati, tražili su od njega novac za ulazak u Hajduk. Nikad mi nije rekao kolika je to bila svota, ali tog sam dana odlučio da nikad neću obući njihov dres", ispričao je prošle godine Petković u emisiji "Knjaz kod Vatrenih" na konto spekulacija o odlasku u Split.

Zašto je Dinamo Zagreb pustio Bruna Petkovića?

Prethodnih dana glavna tema sportskih medija u Hrvatskoj bila je situacija u Dinamu iz Zagreba, gdje legendarni Zvonimir Boban pravi velike promjene - na svim nivoima. Treba tu uračunati i igrački kadar koji će se "pročistiti" tokom ljetnjeg prelaznog roka. U sklopu reorganizacije Boban je dogovorio kraj saradnje sa Brunom Petkovićem i Mariom Pašalićem, dvojicom iskusnih fudbalera koji su mogli da budu i nosioci igre.

Izvor: Marko Lukunic / Pixel Media / Profimedia

Hrvatski mediji tvrde da je Bruno Petković dobio ponudu Zvonimira Bobana o novom dvogodišnjem ugovoru, koji bi važio od 2026. do 2028. godine, ali da su pregovori bili izuzetno kratki i veoma neuspješni. Navodno, Boban je Petkoviću ponudio 850.000 eura po sezoni plus bonuse koji se odnose na lični učinak, na šta Bruno nije pristao. Hrvatski napadač imao je zagarantovanu platu od 1,5 miliona eura u sezoni 2025/26, pa bi praktično morao da prepolovi primanja za naredne dvije sezone.

Želio je Zvonimir Boban i da Bruno Petković sačeka sa potpisivanjem novog dvogodišnjeg ugovora. Zapravo, da prvo odradi pripremni period i započne sezone, pa da u slučaju da pokaže zavidnu formu ode u jednu od kancelarija i stavi potpis na novu saradnju. Brunu Petkoviću se nije svidjela ta ideja, pa se u mirnom tonu razišao sa klubom, kojem je čak i prokomentarisao oproštajnu poruku na društvenim mrežama i sa kojim je imao buran odnos prethodnih mjeseci.

Kako je Bruno Petković igrao za Dinamo?

Bez ikakve dileme, Bruno Petković je najveći igrač Dinama iz Zagreba u poslednjoj deceniji! Proveo je u klubu punih sedam sezona, odigrao 279 mečeva u svim takmičenjima i osvojio 11 trofeja. Šest puta je bio šampion Hrvatske sa zagrebačkim timom, dva puta je osvojio Kup Hrvatske i tri puta Superkup Hrvatske.

Izvor: MN Press

Na čak 279 mečeva u dresu Dinama postigao je 88 golova i asistirao 61 put, a neke od njegovih impresivnih partija prepričavaće se u narednim decenijama. Primjera radi, Bruno Petković je u dresu Dinama iz Zagreba odigrao 78 mečeva na međunarodnoj sceni i na tim utakmicama postigao čak 28 golova!

Petković je odigrao 180 prvenstvenih mečeva za Dinamo iz Zagreba, a njegov doprinos osvojenim šampionskim titulama je nemjerljiv. Kada bi se gledala kompletna istorija Dinama i svih ostalih klubova na koje se Zagrepčani pozivaju kada pričaju o prošlosti, Bruno je među najvećima - devet mečeva mu fali za ulazak u Top10 po broju nastupa, jedan gol za ulazak u Top10 na listi strijelaca, a sa 13 pehara u "modrom" dresu je već među desetoricom najuspješnijih. Toliko je dobar bio da se u jednom trenutku raspitivala i Barselona...