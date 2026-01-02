logo
Pas ugledao svog dvojnika u crtaću: Ono što je uradio sledeće razniježilo je sve

Pas ugledao svog dvojnika u crtaću: Ono što je uradio sledeće razniježilo je sve

Autor Marina Cvetković
0

Pas rase "Cavalier King Charles Spaniel" ugledao je svog dvojnika u crtanom filmu, uslijedila preslatka reakcija

Pas ugledao svog dvojnika u crtaću: Ono što je uradio sledeće razniježilo je sve Izvor: Ig gingercavalierqueen

Pas rase "Cavalier King Charles Spaniel" ugledao je svog dvojnika u crtanom filmu "Maza i Lunja", pa je odreagovao na veoma simpatičan način.

Stao je ispred ekrana, udubio se u sliku i detaljno je proanalizirao. U jednom trenutku je počeo da maše repom i laje, a kada je kuca na ekranu legla da spava i on je učinio isto.

Pogledajte:

"Nisam vidjela niša slađe dugoo vremena", "Ovo je moj omiljeni crtani svih vremena, a izgleda i kucin", "Preslatko! Probaću ovo i sa mojim", nizali su se komentari.

pas crtani reakcija

