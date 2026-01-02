Apple je iPhone 11 Pro svrstao u "vintage" kategoriju uređaja, što znači ograničenu servisnu podršku i sve manje dostupnih djelova.

Izvor: Framesira / Shutterstock.com

Kompanija iz Kupertina poznata je po dugotrajnosti svog hardvera, ali ni Apple-ovi uređaji nemaju vječnu podršku. U trenutku kada više ne može da garantuje dostupnost servisnih djelova, proizvodi prelaze u posebne kategorije zastarjelosti.

Postoje dvije kategorije zastarjelosti, a na Apple-ovim zvaničnim stranicama navodi se jasna razlika. U "vintage" kategoriju smješteni su uređaji koji se ne prodaju više od pet godina, dok "obsolete" kategorija označava da je prošlo više od sedam.

Servisiranje zastarjelih uređaja koji su se našli u "obsolete" kategorije nije moguće kod ovlašćenih servisera. S druge strane, popravka "vintage" uređaja je moguća, ali uz ograničenu dostupnost djelova. Drugim riječima, oznaka "vintage" je upozorenje da se servisna podrška bliži kraju, objašnjava Tportal.

Novi uređaji na “vintage” listi

Ukoliko posjetite zvaničnu stranicu podrške, videćete da je Apple dodao sledeće urađe na "vintage" listu:

iPhone 11 Pro

Apple Watch Series 5

Intel MacBook Air 13

iPad Air 3 sa mobilnom povezivošću

iPhone 8 Plus sa 128 GB memorije

Najviše pažnje privlači iPhone 11 Pro, pogotovo ako se uzme u obzir da se i dalje može ažurirati na najnoviji iOS 26. Reč je, pritom, o najstarijem iPhone-u koji još uvijek podržava aktuelnu verziju Apple-ovog operativnog sistema.

Ako ste vlasnik iPhone 11 Pro modela i odlagali ste neophodnu popravku, sada je pravo vrijeme da to učinite dok još ima dostupnih rezervnih djelova. Biće ih sve manje kako vrijeme bude odmicalo, a od 2028. godine mogućnost ovlašćenog servisiranja će potpuno nestati.

Isto važi i za sve druge uređaje na listi.