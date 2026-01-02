logo
"Srušiš mu čitav svijet saznanjem da mu oni nisu pravi roditelji": Sergej Ćetković iskreno progovorio o usvajanju

Autor Ana Živančević
0

Sergej Ćetković dotakao se teme roditeljstva i usvajanja.

"Srušiš mu čitav svijet saznanjem da mu oni nisu pravi roditelji": Sergej Ćetković iskreno progovorio o usvajanju Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevač Sergej Ćetković podelio je porodičnu fotografiju iz doma na kojoj je pozirao sa suprugom Kristinom i njihovim usvojenim ćerkama Lolom i Milom, koje ih grle i ljube.

Naime, Sergej je uz sliku iz porodičnog doma čestitao pratiocima na Instagramu Novu godinu.

"Dragi moji, neka nam ova Nova bude srećna i raspevana, puna zagrljaja, osmijeha, dobrog zdravlja, raspoloženja i iznad svega ljubavi! Ajmo još jedan krug, svi zajedno bolji i zahvalniji! Srećni praznici! Živjeli!", poručio je pevač.

Inače, Ćetković je jednom prilikom govorio o usvajanju i istakao da je najbitnije biti dobar roditelj, te da nije bitno da li je u pitanju biološki roditelj ili usvojitelj.

"Nisam puno pričao o usvajanju. U poslednjih deset godina sam upoznao mnogo ljudi, koji se srame da pričaju u tome. Da li je bitno da li ste biološki roditelji ili ste usvojili dijete? Koja je poenta biti roditelj? Toliko je nebitno, najvažnije je šta mu pružaš. Roditeljstvo je biti njegova sigurnost, anđeo čuvar, vodič i biti njegov operativni sistem za dalje u životu, biti tu, šta je drugo bitno?", objašnjava Sergej i dodaje da je najveća barijera od usvajanja kod ljudi, da djeca u jednom momentu ne požele da se vrate biološkim roditeljima.

"Strah uvijek postoji"

"Ima toliko slučajeva, gdje ljudi kriju od svoje djece do punoljetstva da su usvojena i onda ono u 17. godini, koje je već odrastao i formiran čovjek, doživi razočarenje. Srušiš mu čitav svijet saznanjem da mu oni nisu pravi roditelji. Strah uvijek postoji, mi smo se samo prepustili tome. Ljudi, ukoliko želite da budete roditelji, nemojte da birate sredstva. Usvojite djecu, učinite sebe i tu djecu srećnim. Bez ikakve premisli o tome, to je dobro djelo. Uvijek mojoj djeci ponavljam, ja sam vas rodio iz srca", kaže Sergej i objašnjava, kako je ćerkama saopštio da su usvojene.

Tagovi

Sergej Ćetković djeca usvajanje Porodica

