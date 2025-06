Bivši reprezentativac Srbije javno odgovorio selektoru Piksija prozivkom - transparentom Delija na Stojkovićev račun.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi oštro je kritikovao Nemanju Radonjića da "samouništava" Zvezdu, sebe i reprezentaciju, a on mu je odgovorio na društvenim mrežama.

Radonjić je na Instagramu podijelio sliku transparenta - svojevremenu prozivku Delija na Stojkovićev račun: "Nikad nije bila tvoja, nikad nisi bio naš, decenijskog potopa posle tebe seća se svaki zvezdaš. Sajonara".

Šta je Piksi rekao o Radonjiću

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Stojković je oštrim izlaganjem na konferenciji za novinare u ponedeljak praktično precrtao Radonjića iz svojih daljih planova, bez obzira na to što je problematični ofanzivac već osam godina reprezentativac. U tom periodu odigrao je 44 utakmice za nacionalni tim, a pod Stojkovićevim vođstvom išao je i na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

"Radonjić? Nije mi simpatičan, njegova frizura? On samouništava sebe. Uništava ili samouništava Zvezdu, reprezentaciju. To je njegov problem. I zaslužuje da bude u reprezentaciji? Ma, nije valjda? Kao da je neko lud. Na konto čega ga zovem? Pa da vas lažem 'znate onaj sprint protiv Štutgarta...'. Kada je to bilo, prošle godine. Pa, ne igra zbog jednog sprinta", rekao je Stojković u Staroj Pazovi, gdje je javno prozvao niz igrača.

Vodio ga na Mundijal, igrao svaku u Kataru

Nemanja Radonjić debitovao je za Srbiju u novembru 2017. godine pod vođstvom Mladena Krstajića sa 21 godinom i osam mjeseci, a pod Piksijevim vođstvom igrao je od marta 2021. do jeseni 2023. i dao jedan gol, protiv Slovenije u Ligi nacija 2022.

Takođe, Stojković ga je slao u igru u sva tri meča Mundijala u Kataru 2022. i oprostio se od nacionalnog tima u njegovom mandatu na utakmici protiv Bugarske u novembru 2023, na kojem je Srbija "overila" plasman na EURO 2024.