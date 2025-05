Vladan Milojević govorio je o većem broju primljenih golova Crvene zvezde u poslednja dva mjeseca.

Crvena zvezda se plasirala u novo finale Kupa Srbije pošto je na stadionu "Rajko Mitić" bila bolja od Napretka, a ovo je još samo jedna u nizu utakmica šampiona na kome smo vidjeli veliki broj golova. Poslednji put, Zvezda je sačuvala mrežu u Nišu sada već davnog 8. marta, a gledali smo kako joj OFK Beograd daje dva puta po tri gola, kao i Vojvodina, da je Radnički postigao čak četiri, pa Napredak dva...

Kada je Vladan Milojević upitan za ove podatke na konferenciji za medije, odgovorio je novinarima: "Je l to neka insinunacija?", poslije čega je objasnio zašto misli da "pada" više golova na mečevima Zvezde? Kako kaže, nije to nikakva anomalija.

"Kada pobijedimo 1:0 onda se Crvena zvezda muči. Kada na našim utakmicama ima mnogo golova onda ponovo nije dobro, odbrana nam je bušna. Iskreno, ne volim da se primaju ovakvi golovi. Istina je da imamo jako dobar napadački potencijal. Mene je nešto opalilo u inostranstvu. Nešto sam tamo naučio. Prije sam bio defanzivan, sad samo treniram ofanzivu", rekao je Milojević, prenosi "Mozzart Sport".

Prema riječima trenera Zvezde, njegov tim je pravo mnogo grešaka i najteže mu je palo što je Stefan Bukorac dao gol iz situacije na koju je upozoravao svoje igrače, tako da će analiza biti posvećena baš tim propustima u odbrani.

"Imamo mlade štopere - Veljka Milosavljevića - koji je 2007. godište i Andreja Đurića, koji nije ni prošao pripreme sa nama, pa nemamo lijevog beka, Anan je povučen iz OFK Beograda. Nemamo tu širinu, a opet imamo šansu za duplu krunu. Hajde, recite mi koliko je igrača ostalo tu od prošlogodišnjeg finala? Nabrojate: Omri Glazer, Mića Ivanić, Šerif...", rekao je Vladan Milojević i time poentirao: "To je par igrača za godinu dana, da li znate šta to znači? U fudbalu se prave tandemi, uigravaju se linije… Idemo dalje, oni i kada naprave greške, odgovornost je moja i ja sve to prihvatam".

Podsjetimo, Crvena zvezda i Vojvodina će se boriti za pehar Kupa Srbije u Zaječaru 22. maja.