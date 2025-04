Trener Srđan Blagojević analizirao je meč Crvene zvezde i Partizana u Superligi Srbije.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević imao je šta da kaže nakon 176. "vječitog" derbija. Crvena zvezda je savladala Partizan (2:1), a Srđan Blagojević je opširno izlagao nakon poraza njegovog tima koji je golom Alda Kalulua u finišu prvog dijela meča stigao do prednosti.

Zvezda je preokrenula golovima Maksimovića i Duartea u samom finišu meča, a Blagojević je pronašao opravdanje za tri minuta u kojima je njegov tim dva puta kapitulirao. Crno-bijeli nisu uspjeli da održe intenzitet koji je Zvezda podizala iz minuta u minut, zbog čega Blagojević nije ljut na svoje igrače - zapravo im je čestitao zbog svega što su uradili.

"Prvo ću čestitati Zvezdi na pobjedi. Žao mi je mojih momaka, ovako stresno drugo poluvrijeme, posebno finiš. Izaziva nelagodu kad primimo golove kakve smo primili. Prvo poluvrijeme - apsolutno zadovoljan. Pokušali smo da uđemo u utakmicu drugačiju u odnosu na prethodnu utakmicu ovdje. Ispatilo nam se, bili smo dobri ofanzivno i defanzivno. Bili smo hrabri. Tražili smo igru, to mi se svidjelo. Bio nam je to i cilj. Otišli smo na poluvrijeme uz 1:0. Znali smo da nam slijedi drugačija priča, oni su podigli intenzitet, napravili izmjene, promijenili način igre. Intenzitet i kvalitet koji imaju su nas spustili prilično nisko. Postali smo neaktivni, protivnik nam nije dozvolio. Na 15 minuta do kraja sam vidio da ne možemo ofanzivno ništa, igrači su tražili izmjene, pa sam promijenio formaciju. Mijenjali su i oni, ubacili drugog napadača. Dvije situacije koje su se desile nisu morale da se dese. Nesrećne situacije iz kojih smo primili golove, vjerovatno posljedica pritiska Zvezde. Nismo zadovoljni, ali mogu da pohvalim igrače. Pružili su maksimum, malo je falilo. Malo sreće, malo još nekih stvari. Završilo se pobjedom Zvezde, čestitam. Mi ćemo da odmorimo par dana, pa da analiziramo utakmicu", rekao je Srđan Blagojević.

Blagojević je pred meč imao kadrovskih problema i zbog toga nije bio u situaciji da se navijačima predstavi na pravi način, iako je želio da njegov tim igra drugačije nego u prethodnom derbiju, kada je na istom mjestu Partizan osvojio bod. "Intenzitet koji Zvezda drži tokom cijele utakmice, izmene koje pravi dovode do podizanja intenziteta, pa i kvalitet dovodi do toga da Zvezda neplanski spusti naš tim. Nismo mi htjeli to. Neke situacije unutar naše ekipe, dosta rovitih, neki izlaze iz povrede, neki nisu u ritmu. To je naš izbor. To je uzrokovalo da budemo nisko", rekao je Blagojević i dodao: "Nisam očekivao veliki broj navijača jer nema takmičarskog značaja. Volio bih da je bilo više, ovo je loše za srpski fudbal. Šta očekivati ako na derbiju nije pun stadion."

Trener Partizana je istakao da je morao da uvodi defanzivce u igru, jer njegovi fudbaleri na terenu nisu mogli da izdrže do kraja meča. "Ilić će tražio zamjenu, kad su ubacili drugog napadača imali su dosta centaršuteva, pa smo se prebacili sa pet defazivaca. Ušao je Šćekić koji je dobar u skoku. Kalulu je osjetio grčeve, mi drugo krilo nemamo. Ugrešić je bio na izmaku snage, želim da ga pohvalim kao debitanta, ali nije mogao da izdrži do kraja. Koristimo te igrače koje imamo. Nije bila situacija da Natho ulazi, iako je bilo planirano da uđe. Okolnosti su bile takve", zaključio je trener Partizana.

Upitan za vrijeme koje su fudbaleri Partizana potrošili na travi, Srđan Blagojević je demantovao da su njegovi igrači imali instrukcije da se izležavaju. Po njegovim riječima, svaki boravak na travi desio se nakon dobijenog udarca, pa se igračima Partizana ukazivala pomoć na različitim dijelovima terena.

"Niko od igrača nije namjerno ležao da troši vrijeme, niti je dobio instrukcije da to radi. Analizirajte situacije, vidjećete da su to bili udarci, isključivo iz tog razloga su ležali. Uslijedile su zamjene tih igrača. Sa te strane nemam nikakvu dilemu", istakao je Blagojević.

Po riječima trenera Blagojevića, odluka o niskom defanzivnom bloku Partizana u samoj završnici utakmice nije bila planska, već iznuđena - zbog pritiska Crvene zvezde. "Trpjeli smo dosta centaršuteva, Zvezda je dosta dobro koristila prostore. Dosta centaršuteva smo odbranili, ali se desio peh da lopta pogodi Roganovića u ruku. Nije moralo da se završi tako. Prva situacija je počela na desnoj strani gdje nismo odigrali dva na dva, trebalo je da bude prekid, poslije nakon klizećeg starta Simića lopta promijeni pravac i ulazi u gol. Nesrećna okolnost, ali iz pritiska koji je Zvezda tražila i pronalazila ka našem golu. Pad koncentracije... Nije Roganović namjerno igrao rukom, nije Simić namjerno htio da postigne autogol", rekao je trener Partizana.