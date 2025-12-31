Pet osoba povrijeđeno je u lančanom sudaru u Prokuplju, kada je "audi" udario više parkiranih vozila, svi povrijeđeni su prebačeni u Hitnu pomoć.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pet osoba povređeno je u stravičnom saobraćajnom udesu koji se danas dogodio u Sokićevom bulevaru u Prokuplju, a svi povrijeđeni su, kako saznaju mediji, prebačeni u Hitnu službu Doma zdravlja Prokuplje.

Uviđaj lica mjesta je u toku, ali prema informacijama do kojih smo došli, u pitanju je bio lančani sudar, koji je najvjerovatnije krenuo od bijelog "audija" koji je udario u tri parkirana vozila.

"Beli "audi" je vjerovatno direktno udario teget "citroena", zatim je bijeli "audi" oštetio taj parkirani beli džip "mercedes", i onda lančano možda još dva ispred parkirana, pored ivičnjaka. Sva povrijeđena lica su mlađi muškarci", rekli su nam svjedoci.

Pričinjena je velika materijalna šteta na svim vozilima.