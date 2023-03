Nekadašnji fudbaler Barselone Bojan Krkić zajedno sa Inijestom pokrenuo biznis kakav ne biste očekivali.

Svojevremeno je Bojan Krkić, španski fudbaler srpskog porekla, bio jedan od najvećih talenata Barselone. O njemu su se pričale bajke tokom staža u omladinskoj školi, furiozno je ušao u prvi tim koji je bio izuzetno kvalitetan i mnogi su tada mislili da će tim sa "Nou Kampa" imati dva Lionela Mesija u svom sastavu. Godinama kasnije, situacija nije ni blizu takve, a Bojan ima novu zanimaciju - proizvodnju bicikala!

Prethodnog meseca je nekadašnji fudbaler Barselone raskinuo ugovor sa japanskim klubom Visel Kobe i od tada je slobodan igrač, a čini se da mu je malo dosta fudbala. Očigledno je došlo do zasićenja, pa se Bojan posvetio hobiju koji je zavoleo tokom prethodnih godina. Krkić je prvi čovek kompanije "Guava" koja će se baviti proizvodnjom bicikala za brdske uslove, a njegov partner u ovom poduhvatu je dugogodišnji saigrač Andres Inijesta.

"Kada sam ušao u ovaj projekat znao sam da ću nastaviti da se bavim biciklizmom. To je dobar način da kombinujete sport i druženje. Uskoro bih i ja mogao da učestvujem na trkama i spremam se već za to. Uvek sam voleo taj sport, a prethodnih pet godina se ozbiljnje bavim time", kaže Krkić, čija kompanija za sada proizvodi samo jedan model. Na zvaničnom sajtu firme može se videti kako on izgleda, a cena mu je preko 7.000 evra, što je pravo malo bogatstvo. Ipak, nema sumnje da Krkić i Inijesta planiraju da ponude najbolji mogući proizvod tržištu, pa to mora da košta više nego što se očekuje.

Za one koji su zaboravili igračku karijeru Bojana Krkića, on je nakon veoma uspešnog perioda u mlađima kategorijama španskog tima četiri godine bio prvotimac Barselone i tokom tog perioda je dva puta osvojio Ligu šampiona. U njegovoj karijeri ređali su se zatim Roma, Milan, Ajaks, Stouk, Majnc, Alaves, Montreal i Visel Kobe. Za reprezentaciju Španije odigrao je samo jedan nastup i zbog njega je odbio Srbiju, dok je dres nepriznate Katalonije oblačio osam puta.