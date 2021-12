Roberto Manćini veruje da će njegov tim proći na Svetsko prvenstvo.

Izvor: Profimedia/Youtube/Rai/Screenshot

Jedan od dva velika tima neće biti deo Mundijala - Italija ili Portugal.Te dve reprezentacije su u istom delu baraža i samo jedna od njih ide na najveću fudbalsku smotru. Italijani pre toga igraju sa Severnom Makedonijom, a portugalci sa Turskom. Selektor "azura" Roberto Manćini je uveren da će njegov tim na kraju rasplakati Kristijana Ronalda i družinu.

"Idemo u Katar! Mi smo bili najbolji tim na Evropskom prvenstvu, zasluženo smo pobedili. Izgubili smo samo jedan meč u poslednje tri godine, čak i kada smo imali meč sa desetoricom nismo izgubili", samouveren je Manćini u razgovoru za "Gazetu delo Sport".

Svestan je i on da je njegov tim morao da završi prvi u grupi, na kraju su to bili Švajcarci.

"Naravno da postoji žal zbog nekih stvari, ali to je sport. Ponekad pobedite i kada to možda ne zaslužujete, a isto tako izgubite kada ste zaslužili da dobijete. Trebalo je da prođemo grupu mnogo ranije, nismo to učinili. Sada moramo da zasučemo rukave i da u baražu budemo najbolji"

Pitali su ga i hoće li biti promena u timu za te duele.

"Videćemo, zavisi od mnogo faktora. Jedan od tih je forma igrača, možda neko bude u boljoj od nekog drugog. Najvažnije je da budu zdravi, ima tu i onih koji mogu dosta da napreduju do marta", zaključio je Manćini.