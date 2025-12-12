Antonio Gonzales Alvarez, bivši fudbaler, preminuo je u 86. godini.

Nekadašnji španski fudbaler Antonio Gonzales Alvarez, poznat kao Čuzo, preminuo je u 86. godini, prenosi španski "As". Vijest koja je potresla fudbalski svijet brzo je se proširila, jer je popularni Čuzo pisao istoriju na svoj način.

Bio je prvi igrač iz Malage koji je obukao dres reprezentacije Španije, što se dogodilo 30. oktobra 1960. godine u duelu protiv Austrije na legendarnom stadionu "Prater". Tada je nastupio rame uz rame sa nekoliko velikih imena te generacije, poput Luisa del Sola, Čusa Pereda i Alfreda di Stefana.

Čuzo je u Atletiko Madrid stigao kada je imao samo 17 godina, a debi za klub opisivao je kao prilično neobičan, o čemu je ranije govorio u intervjuu za "As".

La familia rojiblanca está de luto por el fallecimiento de Antonio González 'Chuzo'. El malagueño militó en nuestro equipo entre los años 1957-1963, jugando un total de 142 partidos y conquistando dos Copas y una Recopa de Europa. Siempre estarás en nuestros corazonespic.twitter.com/yHZ8QA7sjg — Atlético de Madrid (@Atleti)December 11, 2025

"Bio sam prvi kojem je to pošlo za rukom, jer do tada nije bilo moguće igrati u Prvoj ligi prije 18. godine, nego samo za juniore. Predsjednik Federacije Španije Lafuente Čaos i predsednik Atletika, Havijer Baros su to riješili. Bilo je nevjerovatno dijeliti svlačionicu sa sjajnim igračima kao što su Pazos, Rivilja, Kaleho, Vava... Atletiko je u tom periodu imao zaista posebnu ekipu."

Ostaće upamćena i scena iz 1957. kad je ležao na terenu sav u suzama. "Čimi mi se da me je ABC stavio na naslovnu stranu. Australija je bila najlakši rival an tom turniru, a mi smo bili stvarno dobri, ali oni su pobijedili. Ostao sam da ležim na travi u suzama i mislio sam da sam se onesvijestio. To je bio baš bolan poraz", prisetio se.

Tokom boravka u Atletiku Madrid, Čuzo je sa ekipom stigao do velikih uspjeha. Osvojio je dva Kupa kralja, oba puta savladavši Real Madrid na njihovom stadionu Santjago Bernabeu. Uz te trofeje, u vitrinu kluba stigao je i Kup pobjednika kupova, u finalu protiv Fiorentine.

Ipak, jedan od najzapaženijih trenutaka njegove karijere bio je nastup u polufinalu Kupa šampiona protiv Real Madrida, tadašnjeg vladara Evrope. U dvomeču je uspio da se upiše u strelce upravo na Bernabeuu, ali je put Atletika zaustavljen tek u trećoj, majstorskoj utakmici, koja je nakon velike borbe pripala Realu. Za taj odlučujući susret fudbaleri su dobili premiju od 50.000 pezeta, što je u to vrijeme predstavljalo značajnu sumu.