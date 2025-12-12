Zelenski je obišao Kupjansk i pohvalio ukrajinske snage koje su izvele uspješan protivnapad, uprkos ruskim tvrdnjama da je grad zauzet.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas je objavio video-poruku iz Kupjanska, jednog od najžešćih delova ratišta, u kojoj je pohvalio ukrajinske snage koje se bore u tom gradu.

Posjeta ratištu dolazi u trenutku kada je ukrajinska Nacionalna garda saopštila da je njen 2. korpus Hartija izveo uspješan protivnapad sjeverno od Kupjanska, što direktno protivrječi nedavnim tvrdnjama Moskve da je grad zauzet.

"Danas sam na kupjanskom frontu sa našim vojnicima koji ovdje postižu rezultate za Ukrajinu. Rusi su mnogo pričali o Kupjansku, to svi vidimo. Bio sam ovdje i čestitao momcima. Zahvaljujem svakoj jedinici, svima koji se bore, svima koji uništavaju okupatora", poručio je Zelenski, stojeći ispred saobraćajnog znaka na ulazu u grad, izrešetanog mecima i okruženog protivdron mrežama.

"Danas je izuzetno važno postići rezultate na terenu kako bi Ukrajina mogla da postigne uspjehe u diplomatiji. Tako to funkcioniše, sve naše snažne pozicije u zemlji znače snažne pozicije u pregovorima o okončanju rata. Zahvaljujem svakom vojniku. Ponosan sam na vas. Hvala svim našim kopnenim snagama, danas je vaš dan. Hvala vam, momci", dodao je.

Ruski načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov izjavio je 20. novembra da je Rusija "oslobodila" Kupjansk u Harkovskoj oblasti, ali je ukrajinska vojska to odmah demantovala.

U međuvremenu su se pojavile informacije da najnoviji mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trampa predviđa moguću razmjenu teritorija, prema kojoj bi Rusija ustupila relativno mala područja pod svojom kontrolom u Harkovskoj, Dnjepropetrovskoj i Sumskoj oblasti, u zamjenu za djelove Donbasa koje drže ukrajinske snage.

DeepState: Ruske enklave i dalje postoje

U danas objavljenom saopštenju 2. korpus Hartija naveo je da je predvodio protivnapad kod Kupjanska nakon što je situacija tamo u septembru postala kritična. Prema njihovim navodima, jedinice iz njihove "grupe za pretragu i udare" stigle su do reke Oskil sjeverno od grada i "u potpunosti blokirale kopnene pravce" kojima su se ruske snage mogle približiti Kupjansku.

Dodaju da su oslobođena sela Kindrašivka i Radkivka i okolna područja. Od 22. septembra do 12. decembra, prema tvrdnjama korpusa, ubijeno je 1.027 ruskih vojnika, 291 je ranjen, a 13 zarobljen. "Borbe u centru grada i dalje traju", navodi se u saopštenju.

Ukrajinske odbrambene snage opkolile su ruske vojnike u Kupjansku i očistile njegove sjeverozapadne djelove, izvijestio je DeepState, nezavisni ukrajinski analitički projekat koji prati rat i objavljuje detaljne karte ratišta.

"Operacija ostaje teška i dugotrajna, jer ruske enklave još postoje u centralnom dijelu grada. Već postoji značajna količina vizuelnih dokaza na internetu koji potvrđuju uspješne akcije ukrajinskih snaga, zbog čega sada objavljujemo informacije koje je bezbjedno otkriti", saopštio je DeepState.

Zašto je Kupjansk važan?

Kupjansk je strateški važan grad u Harkovskoj oblasti jer se nalazi na ukrštanju ključnih saobraćajnih pravaca, uključujući železničku mrežu koja povezuje Rusiju sa istočnom i južnom Ukrajinom.

Grad leži na reci Oskil, koja predstavlja prirodnu barijeru. Kontrola Kupjanska omogućava nadzor nad željezničkim linijama i putevima prema Izjumu, Svatovu i dalje ka Donbasu, čineći ga jednim od ključnih uporišta za ofanzivne ili defanzivne operacije.

Ruske snage zauzele su grad na početku invazije u februaru 2022, ali su ga ukrajinske trupe povratile kasnije iste godine.

