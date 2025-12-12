Sanja Maletić traži 200.000 e za pjesmu: Bijesno "zarežala" na kolege, jedno im ne prašta

Sanja Maletić bijesna je na mlađe kolege koji rade takozvane "kavere"

Pjevačica Sanja Maletić poznata je kao neko ko je bez dlake na jeziku, a nedavno je izjavila da ne bi dala pravo nekom izvođaču da snimi pjesmu koju je ona napravila.

Naime, Sanja je otkrila da ne bi nikome dala prava za svoj najveći hit, jer ju je koštao 200.000 eura.

"Kad me pitaju koliko košta "Evo sviće zora", pa košta 200.000 eura! Evo zašto.. zato što sam 200.000 puta morala da dođem na neku emisiju da kupim nove cipele, nove pantalone, novu haljinu, novu šminku, novu frizuru, novo ono..."

Sanja Maletić je i autor svog velikog hita, zbog čega joj je posebno drago.

"Znate li vi koliko je 5,6 godina reklamirati pjesmu, raditi na njoj, putovati i onda ti dođeš i tražiš mi pravo da ti prodam, sva sreća ta pjesma je moja pa ne može niko da je presnimi, ne damo kume" rekla je ona i dodala:

"Onda ti posle toliko uloženog novca i truda i godna, autor proda pjesmu za 200 eura" istakla je bijesna Sanja.

"Ne oživljavaju oni ništa"

Sanja je nedavo u još jednoj emisiji žestoko udarila na mlađe kolege.

"Ne oživljavaju oni ništa. Na primjer moja pjesma ‘Mlađi’ je živa i pjeva se na svim svirkama. Šta ćeš ti da oživljavaš? Ko je tebi dozvolio da mene oživljavaš, možda ja hoću da se pravim mrtva. Ko ti je dozvolio da me oživljavaš. Nije ni problem u njima, oni se bore za svoje parčence hleba, mada ne mogu da shvatim. Moraš da imaš svoj identitet, nije sve u materijalnom, ako ćeš da zaradiš sto evra na toj pjesmi, poštujem i drago mi je zbog toga" rekla je Sanja.

