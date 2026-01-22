Analiza satelitskih snimaka pokazala je da je Mars nekada imao ogroman okean koji se prostirao preko sjeverne hemisfere.
Mars je prepun dokaza da je Crvena planeta nekada bila upečatljivo plava, sa blistavim jezerima, vijugavim rijekama i ogromnim okeanima. Naučnici su sada uspjeli da utvrde i koliki je bio nivo mora u najvlažnijem periodu njegove istorije.
Naučnici su se fokusirali na kanjon Koprates Šazma, dio Valles Marineris-a, najveće mreže kanjona u Sunčevom sistemu, analizirajući podatke sa tri satelita.
Tamo su satelitske slike otkrile naslage u obliku lepeze koje snažno podsjećaju na rječne delte, kakve na Zemlji nastaju kada rijeka ulazi u stajaću vodu.
"Delta strukture nastaju tamo gdje rijeke izlivaju u okeane, kao što znamo iz brojnih primjera na Zemlji. Strukture koje smo uspjeli da identifikujemo na slikama jasno su ušće rijeke u okean", kaže Fric Šluneger, geomorfolog sa Univerziteta u Bernu, Švajcarska, prenosi ScienceAlert.Izvor: npj Space Exploration / ISSN 3059-3700 (online), ESA/ExoMars – TGO/CaSSIS/Ignatius Argadestya
Sve strukture nalik delti pronađene su na visinama od 3.650 do 3.750 metara ispod referentnog nivoa površine Marsa. To ih smješta oko 1.000 metara iznad najdublje tačke u Valles Marineris-u i ukazuje na more približno veličine našeg Arktičkog okeana.
"Uspjeli smo da obezbijedimo dokaze za najdublji i najveći bivši okean na Marsu do sada, okean koji se prostirao preko sjeverne hemisfere planete", kaže Ignatius Argadestya, geolog sa Univerziteta u Bernu.
Istraživači procjenjuju da su naslage formirane pre oko tri milijarde godina, u periodu sa najvećom dostupnošću površinske vode na Marsu. Zanimljivo je da je to nekoliko stotina miliona godina kasnije nego što su pokazivale prethodne procjene o postojanju marsovskog okeana.
Bez obzira na to da li je voda isparila ili se povukla ispod površine, sve više dokaza ukazuje na bujnu i potencijalno nastanjivu prošlost našeg danas suvog, prašnjavog susjeda. Pošto se život na Zemlji pojavio relativno brzo, postoji mogućnost da je i Mars nakratko bio dom ranim oblicima organizama.
Istraživači sugerišu da bi ove novootkrivene obale mogle biti među najperspektivnijim mjestima za potragu za ostacima drevnog vanzemaljskog života.
Istraživanje je objavljeno u časopisu "npj Space Exploration".