Kako broj satelita raste, raste i opasnost - svemirski otpad bi u narednim godinama mogao da ugrozi avio-saobraćaj.

Izvor: youtube/Space Videos

U prosjeku jednom nedjeljno svemirska letjelica ili dio jedne od njih padne nazad u Zemljinu atmosferu.

Većina ovih objekata su prazne faze rakete, ali tu su i nefunkcionalni sateliti koji bi mogli "skliznuti" u atmosferu iz svojih niskih orbita, piše Space.com.

Nefunkcionalni sateliti su u osnovi poput meteora koje je napravio čovjek, ali većina njih ne preživi dugo. To je zbog toplote i sile usitnjavanja, što je rezultat sudara sa vazduhom pri velikoj brzini. Međutim, neki komadići krhotina objekata mogu "preživjeti" dovoljno dugo da se strmoglave nebom, od onih veličine čestica prašine do cijelih rezervoara goriva, a to može biti veliki problem.

Postoji rizik da jedan od tih zalutalih komadića pogodi avion tokom ljeta, a iako je taj rizik mali, on ipak dovoljno raste da stručnjaci sada pokušavaju da shvate kako ga smanjiti. Čak i u svemiru, ono što ide gore ponekad se vraća dolje. Istrošeni djelovi raketa, nefunkcionalni sateliti i drugi komadići svemirskog otpada padaju nazad u Zemljinu atmosferu sve češće. Kako satelitske konstelacije i opšte operacije svemirskih letjelica postaju sve uobičajenije, rizik od deorbitacije svemirskog otpada će samo rasti.

Postoji 26 odsto šanse da će u narednoj godini svemirski otpad pasti kroz neke od najprometnijih vazdušnih prostora na svijetu tokom nekontrolisanog ponovnog ulaska u atmosferu, navodi se u radu objavljenom početkom 2025. godine, čiji su autori istraživači sa Univerziteta Britanske Kolumbije. Vjerovatnoća da će taj otpad zapravo udariti u avion (ili obrnuto) je mala, ali mjerljiva.

Do 2030. godine, šanse da bilo koji komercijalni avion udari u komad padajućeg svemirskog otpada mogle bi biti oko 1 prema 1.000, barem prema studiji iz 2020. godine.

Te šanse ne zvuče previše zastrašujuće, ali s obzirom na broj aviona koji u svakom trenutku lete nebom, to je veliki rizik, odnosno kockanje s visokim ulozima. Rizik ne uključuje samo vjerovatnoću događaja, već i potencijalni ishod, a to su stotine mrtvih. To je dijelom zbog toga što komercijalni avioni prevoze toliko putnika, ali i zbog činjenice da je potrebna mnogo manja količina krhotina da izazove katastrofu u vazduhu nego na Zemlji, posebno kada su u pitanju mlazni motori.

"Na avione mogu uticati mnogo manji komadi krhotina. Na primjer, let aviona kroz pepeo vulkana je rizičan zbog malih čestica. Nešto slično bi se moglo dogoditi i u slučaju krhotina svemirskog otpada", rekao je za Space.com Bendžamin Virgili Bastida, inženjer sistema za svemirski otpad Evropske svemirske agencije.

Virgili Bastida i njegove kolege nedavno su objavili rad u časopisu "Journal of Space Safety Engineering" u kojem su opisani izazovi odlučivanja kada i gdje zatvoriti vazdušni prostor zbog padajućeg svemirskog otpada.

Jedan od najpoznatijih incidenata sa svemirskim otpadom koji utiče na avio-saobraćaj dogodio se u novembru 2022. godine, kada je središnji stepen kineske rakete Long March 5B ponovo ušao u Zemljinu atmosferu. To je bio četvrti put da se raketa Long March 5B nekontrolisano vratila u atmosferu, a ovaj put je njena putanja na tlu prošla iznad Španije, što je izazvalo niz zatvaranja vazdušnog prostora.