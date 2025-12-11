Astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici podijelili su rijedak snimak koji otkriva kako izgleda vađenje krvi u uslovima potpuno bestežinskog stanja.

Izvor: YouTube / NASA Johnson

Astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) gotovo svakodnevno pokušavaju da ljudima na Zemlji dočaraju kako izgleda boravak u svemiru, a najnoviji snimak prikazuje nešto što do sada nismo imali prilike da vidimo - kako se vadi krv u bestežinskom stanju.

Naučnici često traže uzorke krvi od astronauta na ISS-u kako bi analizirali kako se tijelo ponaša u uslovima koji vladaju u svemiru. Tim povodom, astronaut Džoni Kim objavio je snimak na kojem se vidi kako mu njegova koleginica vadi krv.

"Nakon vađenja, krv ubacujemo u posebnu centrifugu u skladu sa protokolom. To traje 15 minuta. Nakon toga je ubacujemo u posebnu komoru čija temperatura može da se spustiti i do -80 stepeni Celzijusa", pojasnio je Kim.

Kako bi procijenili kako se ljudsko tijelo mijenja u bestežinskom stanju, naučnici proučavaju biomarkere i različite tipove ćelija, piše Klix.

Ipak, zamrznuti uzorci krvi imaju ograničenja - proces zamrzavanja stvara kristale leda koji oštećuju ćelije i spriječavaju njihovu upotrebu u eksperimentima sa živim ćelijama. Iz tog razloga, vađenje krvi obavlja se na dan kada teretno vozilo napušta Međunarodnu svemirsku stanicu.

Pogledajte: