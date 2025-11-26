Astrofizičar prof. Tomonori Totani kaže da poslednje istraživanje može donijeti ključni proboj u potrazi za neuhvatljivom supstancom koja se skuplja oko galaksija.

Od čega je tamna materija napravljena i da li je uopšte stvarna, još uvjek su otvorena pitanja, ali prema jednoj studiji, prvi direktni dokaz o postojanju supstance je možda konačno uočen.

Potrebno je više rada kako bi se isključila manje egzotična objašnjenja, ali ako je tačno, otkriće bi se zapamtilo kao prekretnica u decenijama dugoj potrazi za neuhvatljivom supstancom za koju se kaže da čini 27 odsto kosmosa.

"Ovo bi mogao biti ključni proboj u otkrivanju prirode tamne materije", navodi profesor Tomonori Totani, astrofizičar sa Univerziteta u Tokiju, i dodaje da gama zraci koji se emituju iz centra Mlečnog puta izgleda nose "potpis" ove supstance.

Tamna materija je prvi put opisana tridesetih godina, kada je švajcarski astronom Fric Cviki primijetio da se udaljene galaksije okreću brže nego što im masa dozvoljava. Posmatranja su dovela do pojma tamne materije, materijala koji niti emituje niti apsorbuje svjetlost, već vrši nevidljivu gravitacionu silu na galaksije koje okružuje.

Naučnici od tada tragaju za česticama tamne materije, ali do sada zemaljski detektori, svemirski teleskopi i ogromne mašine poput Velikog hadronskog sudarača u blizini Ženeve nisu dali nikakav rezultat.

Jedna od mnogih teorija o tamnoj materiji pretpostavlja da je ona napravljena od takozvanih slabo interagujućih masivnih čestica, ili "vimpova", koje su teže od protona koji se nalaze unutar atoma, ali jedva interaguju sa normalnom materijom. Kada se dva "vimpova" sudaraju, mogu se međusobno anihilirati, oslobađajući druge čestice i izliv gama zraka.

Da bi tražio potencijalne signale tamne materije, Totani je analizirao podatke sa Nasinog Fermijevog gama-svemirskog teleskopa, koji detektuje najenergetskije fotone u elektromagnetnom spektru. Uočio je obrazac gama zraka koji je izgleda odgovarao obliku oreola tamne materije koji se širi u sferi iz srca galaksije.

Signal "blisko odgovara svojstvima gama zračenja za koje se predviđa da ga emituje tamna materija", rekao je Totani za Gardijan. Detalji su objavljeni u časopisu Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Ako je Totani video tamnu materiju na dijelu, posmatranja ukazuju da je ona napravljena od elementarnih čestica 500 puta masivnijih od protona. Ali potrebno je mnogo više rada kako bi se isključili drugi astrofizički procesi i pozadinske emisije koje bi mogle objasniti signale.

Prof. Totani je rekao da bi "odlučujući faktor" bilo detekcija gama zraka sa istim spektrom iz drugih regiona svemira, kao što su patuljaste galaksije. Prema rečima profesora Džastina Rida, astrofizičara sa Univerziteta u Sariju, nedostatak značajnih signala iz takvih galaksija snažno govori protiv toga da je Totani video gama zrake emitovane anihilacijom čestica tamne materije.

Profesor Kinva Vu, teorijski astrofizičar na Univerzitetu u Los Anđelesu, takođe pozva na oprez. "Cijenim autorov naporan rad i posvećenost, ali su nam potrebni izuzetni dokazi za izuzetnu tvrdnju", naglašava Vu. "Ova analiza još nije dostigla ovaj status. To je rad koji služi kao ohrabrenje astrofizičarima u ovoj oblasti da nastave da istražuju."