Predstavnici kineske AI industrije priznaju da ograničeni resursi i američke zabrane koče razvoj i ostavljaju SAD u velikoj prednosti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predstavnici kineske AI industrije prilično trezveno procjenjuju njene izglede u bliskoj budućnosti, odnosno njenu sposobnost da se takmiči sa SAD. Prema njihovim riječima, ograničeni računarski resursi i američka ograničenja izvoza su najveće prepreke zbog kojih Kina u narednih tri do pet godina neće uspjeti da sustigne dominaciju svog geopolitičkog rivala u ovoj oblasti.

Tokom svog govora na AGI-NEXT konferenciji u Pekingu, Džastin Lin iz Alibabe, koji vodi razvoj porodice velikih jezičkih modela Qwen, procjenjuje šanse da neka kineska kompanija napravi veliki proboj na manje od 20%. Ova procjena odnosi se upravo na period u narednih tri do pet godina. Slična razmišljanja dijele i drugi akteri kineske AI industrije, uključujući Tencent i Zhipu AI.

Predstavnik Alibabe objasnio je da kineski konkurenti, u poređenju sa OpenAI-em, nemaju potrebne resurse za ozbiljan tehnološki iskorak. Prema njegovim riječima, pitanje je odavno jasno: ko ima veće šanse za inovacije, bogati ili siromašni? U isto vrijeme, kineske kompanije pokušavaju da obezbijede kapital kroz berzu kako bi nastavile razvoj.

Prošle sedmice su Zhipu i MiniMax Group zajedno prikupili više od milijardu dolara za svoje projekte. Suosnivač Zhipu-a smatra da će se jaz između kineskih i američkih AI kompanija u narednom periodu samo dodatno produbljivati, piše Bloomberg.

Prije godinu dana, neočekivani uspjeh kineskog DeepSeek-a podstakao je mnoge kompanije da krenu putem razvoja velikih jezičkih modela otvorenog koda. Tada je djelovalo da su uspjeli da smanje zaostatak u odnosu na modele OpenAI-a, Anthropic-a i Google-a. Međutim, učesnici događaja posvećenog Kini priznali su da američka ograničenja na isporuku opreme i tehnologija za proizvodnju naprednih čipova ozbiljno koče razvoj kineske AI industrije.

Zbog tih ograničenja, kineska industrija vještačke inteligencije raspolaže znatno skromnijim resursima. To se direktno odražava na brzinu razvoja i mogućnost konkurisanja globalnim liderima.

Jao Šunju, koji je prešao iz OpenAI-a u Tencent, pozvao je kinesku industriju da se više fokusira na uklanjanje prepreka u razvoju naredne generacije velikih jezičkih modela. Kao ključne izazove naveo je dugoročnu memoriju i mogućnost samoobučavanja. Tencent ove godine planira da AI asistentu Yuanbao omogući pristup istoriji WeChat četova, kako bi se ti podaci koristili za brže unapređenje modela.

Alibaba će se, sa svoje strane, fokusirati na multimodalnost i razvoj agenata koji mogu da rade sa realnim aplikacijama. Učesnici skupa složili su se da je saradnja unutar Kine važnija od besmislene međusobne konkurencije.

Lokalni developeri, kako je istaknuto, moraju da udruže snage kako bi Kina uspješno nastupila na međunarodnom tržištu generativne vještačke inteligencije. Ipak, učesnici vjeruju da, iako trenutno zaostaje, Kina dugoročno ipak može da nadoknadi izgubljeno.