U Centralnoj Floridi gradi se ambiciozna dionica autoputa koja će moći bežično da puni električna vozila u pokretu. Projekat bi mogao da ublaži neke od najvećih problema električnih automobila.

Izvor: YouTube / ENRX

State Road 516, potpuno novi autoput dužine 4,4 milje, koji se gradi u Centralnoj Floridi, osmišljen je da bude korisniji od puke površine za kretanje automobila. Glavna atrakcija, koja će biti dodata u junu 2026. godine, jeste inovativni sistem bežičnog punjenja električnih vozila ugrađen direktno u put. Oko tri četvrtine milje jedne saobraćajne trake biće opremljeno induktivnim kalemovima postavljenim ispod asfalta.

Ovi kalemovi stvaraju magnetno polje sposobno da kompatibilnim vozilima prenese do 200 kilovata snage dok se voze po putu, omogućavajući električnim automobilima da se pune bez zaustavljanja ili priključivanja na kabl.

Cilj, naravno, nije potpuno punjenje baterija, već održavanje ili produženje dometa tokom normalne vožnje.

Sa 200 kW snage, ovaj inovativni sistem bežičnog punjenja vozila u pokretu smanjiće potrebu za zaustavljanjem na dugim relacijama.

Izvor: ENRX

Sistem se oslanja na induktivne kalemove ugrađene ispod asfalta, koji stvaraju magnetno polje koje hvata prijemnik montiran na električnom vozilu. Riječ je o tehnologiji koja je već testirana u ograničenim pilot-projektima širom svijeta, ali floridski projekat spada među najambicioznije pokušaje da se ona primjeni u realnim uslovima, pri velikim brzinama, a ne u kontrolisanom okruženju.

Ako sistem bude radio kako je zamišljeno, pogodnosti bi mogle da budu velike.

Strah od nedostatka dometa i dalje je jedna od najvećih psiholoških prepreka za šire prihvatanje električnih vozila, čak i dok se javne mreže punjača šire. Put koji aktivno dopunjava vozila mogao bi da smanji potrebu za ogromnim baterijama, umanji potrebu za čestim zaustavljanjima radi punjenja i učini putovanja na duže relacije znatno komfornijim.

Izvor: YouTube / ENRX

Naravno, postoje i ograničenja. U početnoj fazi, bežično punjenje moći će da koriste samo vozila opremljena odgovarajućim prijemnim hardverom. To znači da većina električnih automobila koji su trenutno dostupni u SAD neće imati koristi od ovog sistema. Interoperabilnost, standardi i troškovi igraće ključnu ulogu u tome da li će ovo ostati nišni eksperiment ili prerasti u nešto daleko transformativnije.

Širi projekat izgradnje autoputa procjenjuje se na više od 500 miliona dolara i očekuje se da bude završen do 2029. godine. Pored bežičnog punjenja, dizajn uključuje i solarne panele za napajanje infrastrukture, prolaze za divlje životinje i staze za zajedničko korišćenje, čime se ovaj autoput pretvara u svojevrsni izlog transportnog planiranja sljedeće generacije.