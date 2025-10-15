Dodaju da je spriječena značajna materijalna šteta na tunelskoj infrastrukturi, ventilacionim sistemima, električnim instalacijama, signalizaciji i drugim bezbjednosnim komponentama.

U tunelu Vežešnik, na putnom pravcu Mateševo - Podgorica sat i 20 minuta nakon ponoći došlo je do samozapaljenja teretnog vozila koje je prevozilo putničke električne automobile.

Kako je saopšteno iz Monteputa, samo zahvaljujući brzoj i usklađenoj reakciji Službe za nadzor, upravljanje saobraćajem i tehničku zaštitu i Službe zaštite i spašavanja spriječene su teže posljedice i potencijalno ozbiljna saobraćajna nesreća u tunelu Vežešnik.

"U 01.20 časova došlo je do samozapaljenja teretnog vozila koje je prevozilo putničke električne automobile. Po prijemu dojave, dežurne službe Monteputa odmah su aktivirale propisane procedure za vanredne situacije i preduzele sve mjere zaštite. Požar je u potpunosti ugašen do 02.00 časa, nakon čega se pristupilo uklanjanju vozila iz tunela i stvaranju uslova za normalno odvijanje saobraćaja", saopšteno je iz Monteputa Vijestima.

Dodaju da je spriječena značajna materijalna šteta na tunelskoj infrastrukturi, ventilacionim sistemima, električnim instalacijama, signalizaciji i drugim bezbjednosnim komponentama.

"Pravovremenom i koordinisanom intervencijom službi izbjegnute su posljedice po bezbjednost i funkcionalnost tunela na duži rok. Efikasnom intervencijom uspješno je spriječeno širenje požara, što je bilo od naročitog značaja imajući u vidu vrstu tereta – električna vozila sa litijum-jonskim baterijama. Ove baterije razvijaju izuzetno visoke temperature, sklone su ponovnom samozapaljenju i njihovo gašenje predstavlja izazov kako kod nas, tako i u svijetu. Upravo zbog toga, brzina intervencije i pravilna procjena situacije bili su od presudnog značaja za očuvanje bezbjednosti tunela i zaštitu infrastrukture".

Monteput je izrazio zahvalnost svojim službama koje su učestvovale u akciji, uz potvrdu da su svi bezbjednosni i tehnički sistemi funkcionisali u skladu sa najvišim standardima, prenose Vijesti.