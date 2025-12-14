Prvi telefon kineske kompanije Ayaneo donosi retro vajb koji će oduševiti gejmere.
Ayaneo, kineska kompanija najpoznatija po svojim retro gejming konzolama, predstavila je dizajn svog prvog Android telefona - Ayaneo Pocket Play.
Ujedno, ovo je i prvi pametni telefon koji kopira kultni dizajn čuvenog Sony Ericsson Xperia Play telefona iz 2011. godine, nakon što je patent za "klizni" mehanizam ekrana iznad kontrolera istekao u junu 2025. godine.
Komande Ayaneo kontrolera čine D-pad sa lijeve strane, ABXY tasteri sa desne, kao i dva kružna touchpad-a u sredini, koji služe kao analozi i podsjećaju na originalni Steam Controller. Tu su i dvije grupe L i R tastera na desnom booku uređaja, čime se dodatno imitira raspored standardnog gejming kontrolera.Izvor: AYANEO
Naprijed se nalazi i poseban Ayaneo taster. Na drugim uređajima on otvara AYASpace meni u kojem se podešavaju TDP i limiti potrošnje, biraju režimi performansi i još mnogo toga.
Ayaneo Pocket Play ima i standardne tastere kakve viđamo na svim drugim telefonima, odnosno Power dugme i klackalicu za kontrolu jačine zvuka. Na dnu se nalaze USB-C port, slot za SIM karticu i jedan od dva stereo zvučnika (drugi na vrhu).
Na zadnjoj strani nalazi se sistem dvostrukih kamera koji je u ravni sa poleđinom, ali specifikacije senzora još uvijek nisu poznate.
Kultni Xperia Play dobio modernog nasljednika: Patent istekao, kinezi odmah iskopirali dizajn
Nije poznat ni čipset koji pokreće telefon. Izvršni direktor Ayaneo-a, Artur Džang, nagovijestio je da Pocket Play neće koristiti najjači mobilni čipset na tržištu. Šta to tačno znači - tek treba da vidimo.
Zapravo, Kickstarter listing Ayaneo Pocket Play-a ne otkriva ništa osim da telefon stiže "uskoro". Nema ni cene, ali znamo da će telefon biti dostupan u crnoj i srebrnoj boji.