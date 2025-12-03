Zanima vas kako izgleda otpakivanje Galaxy Z TriFold modela koji se pretvara u pravi pravcijati tablet?

Izvor: YouTube / Samsung

Samsung je upravo objavio zvanično otpakivanje svog najluđeg telefona do sada - Galaxy Z TriFold modela. Ako vas zanima kako izgleda trenutak kada se telefon pretvori u tablet od 10 inča, ovo je video koji morate da odgledate.

TriFold spreda izgleda kao običan telefon sa ekranom od 6,5 inča, ali prava magija počinje kada se otklopi. Dvije šarke otkrivaju veliki 10-inčni displej, brzine osvježavanja do 120 Hz i maksimalne osvjetljenosti do 1.600 nita.

Uređaj, naravno, nije lagan - sa 309 grama teži 94 grama više od Fold7 telefona - ali to je kompromis za telefon koji se pretvara u pravi tablet. Interfejs je potpuno prilagođen, na raspolaganju je i DeX okruženje bez povezivanja na eksterni ekran, kao i podrška za četiri "taba" sa po pet aplikacija.

Cijena u Koreji iznosi oko 2.100 eura, a prodaja kreće 12. decembra. Još uvijek nije poznato da li će TriFold stići i kod nas, ali Samsung poručuje da će se pojaviti na više velikih tržišta.

Pogledajte otpakivanje Galaxy Z TriFold telefona: