U poređenju sa unutrašnjim, zamjena spoljašnjeg ekrana Galaxy Z TriFold telefona djeluje zanemarljivo.

Izvor: YouTube / Mrwhosetheboss

Samsung Galaxy Z TriFold zvanično je počeo da se prodaje u Južnoj Koreji i odmah je rasprodat, uprkos ogromnoj cijeni od oko 2.100 eura po trenutnom kursu.

A kada smo već kod paprenih cijena, sada smo saznali i koliko će koštati zamjena unutrašnjeg savitljivog ekrana na TriFold modelu.

U Južnoj Koreji, ova popravka ima početnu cijenu od 1.657.500 korejskih vona. To je približno 960 eura, što ovu čini zvanično najskupljom zamjenom ekrana na Samsung pametnom telefonu u istoriji.

Ekran poklopca, s druge strane, košta svega 137.000 vona, odnosno oko 80 eura, što djeluje gotovo zanemarljivo u poređenju sa prethodnom cifrom.

To je, nažalost, realnost kada je u pitanju ekran koji se presavija pomoću dvije šarke - izuzetno je kompleksan, a samim tim i skup.