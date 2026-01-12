NASA je odlučila da četiri člana posade MSS vrati na Zemlju prije roka zbog zdravstvenog problema jednog astronauta.

Izvor: YouTube / VideoFromSpace

NASA je u četvrtak objavila da će se četiri člana posade Međunarodne svemirske stanice (MSS) vratiti na Zemlju ranije nego što je planirano zbog zdravstvenog problema astronauta, što je prva takva evakuacija u istoriji orbitalne laboratorije.

Zvaničnici američke svemirske agencije nisu dali detalje o prirodi problema, ali su izjavili da se astronaut, čije ime nije navedeno, dobro osjeća.

"Stalni rizik" i "neizvijesnost u vezi s dijagnozom" podstakli su odluku o ranom povratku posade, objasnio je glavni zdravstveni i medicinski službenik NASA Džejms Polk, naglašavajući da se ne radi o hitnoj evakuaciji.

Četvoročlana posada misije Crew-11, uključujući jednog Rusa, vratiće se u nadolazećim danima, rekli su zvaničnici.

Ovo je "prvi put da smo sproveli kontrolisanu medicinsku evakuaciju sa stanice", rekao je visoki zvaničnik NASA Amit Ksatrija.

Američki astronauti Zena Kardman i Majk Fink, japanski astronaut Kimija Juj i ruski kosmonaut Roskosmosa Oleg Platonov stigli su na MSS u avgustu i trebalo je da tamo ostanu otprilike šest mjeseci.

Tokom svoje misije, imali su zadatak da simuliraju scenarije slijetanja na Mjesec kao deo programa Artemis, inicijative koju predvode SAD za povratak na Mjesec.

Međunarodna svemirska stanica (MSS), leteća laboratorija za istraživanje mikrogravitacije, izgrađena je 1998. i kontinuirano naseljena od 2000. godine, služi kao ključni poligon za istraživanje svemira, posebno u pogledu potencijalnih misija na Mars.