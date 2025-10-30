Novi Exynos je na Geekbench sintetičkom testu ostvario skoro 3.500 poena u single-core i skoro 12.000 poena u multi-core performansama.

Izvor: Ilija Baošić

Novi listing testa Exynos 2600 čipseta pojavio se na Geekbench-u. Rezultati pokazuju da je novi Samsung čip brži od Snapdragon 8 Elite i Apple A19 Pro rešenja, što nagoveštava ozbiljno dobre performanse.

Exynos 2600 je ostvario je 3.455 poena u single-core i 11.621 poen u multi-core testu. Impresivno, ali nedovoljno da se preskoči Snapdragon 8 Elite Gen 5, koji je na istom testu zaradio oko 3.800, odnosno oko 12.150 poena.

Stručnjaci ističu da će prava vrijednost Exynos 2600 čipa zavisiti od potrošnje energije i efikasnosti hlađenja. Ukoliko Samsung uspe da optimizuje potrošnju i termalne performanse, novi čip bi mogao da bude ravnopravan rival Qualcomm i MediaTek flagship rešenjima.

Prednost koju bi Exynos 2600 mogao da ima je činjenica da se zasniva na Samsung-ovom 2 nm proizvodnom procesu, dok konkurenti koriste TSMC 3-nanometarski proces. Prema dosadašnjim informacijama, ovaj čip će pokretati telefone iz predstojeće Galaxy S26 serije, a možda čak i Galaxy S26 Ultra.

Umjesto u januaru, novi Galaxy telefoni očekuju se tek krajem februara ili početkom marta 2026. godine.