Exynos 2600 bi mogao da ponudi šest puta bolje NPU, 14% bolje CPU i do 75% brži GPU u odnosu na Apple A19 Pro čipset.

Izvor: Framesira / Shutterstock.com

Samsung nešto ozbiljno krča u svojoj kuhinji. Kako sada tvrdi poznati insajder @Jukanlosreve, Exynos 2600 doneće ogromna poboljšanja u GPU i NPU performansama. Navodno, biće dovoljno snažan da nadmaši Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 i Apple A19 Pro, i to sa prilično solidnom razlikom.

Ako su ove informacije zaista tačne, Exynos 2600 bi s pravom mogao da se pojavi u svim modelima Galaxy S26 serije, a ne samo u osnovnom, kako se ranije pretpostavljalo. Tako barem tvrdi poznati insajder Ice Universe, koji se poziva na pouzdane izvore. Ipak, to ne znači da će Snapdragon potpuno nestati sa scene - izbor čipseta i dalje će zavisiti od tržišta.

Prema informacijama koje je podelio Jukan, NPU unutar Exynos 2600 čipa mogao bi da bude čak šest puta brži od onog u Apple A19 Pro čipsetu koji pokreće iPhone 17 Pro. To bi ga takođe rangiralo oko 30% iznad Snapdragon 8 Elite Gen 5 NPU-a.

Ako vas veštačka inteligencija ne zanima, vredi spomenuti da će CPU performanse biti veće za 14%, dok bi GPU mogao biti i do 75% brži u poređenju sa A19 Pro čipsetom. U odnosu na Snapdragon, Exynos grafika bi mogla da ponudi i do 29% bolje brojke.

Glasine se menjaju iz dana u dan

Nedavno su se pojavile glasine da Samsung planira globalno lansiranje Galaxy S26 Pro modela sa Exynos 2600 čipom. U jednom trenutku se govorilo i da će Galaxy S26 Ultra koristiti isti čip, ali je ta informacija kasnije demantovana.

Situacija se, međutim, ponovo menja - prema najnovijim navodima, svi Galaxy S26 modeli mogli bi da koriste Exynos 2600, barem u određenim regionima. Samsung, navodno, cilja ravnotežu 50/50 između Exynos 2600 i Snapdragon 8 Elite Gen 5 verzija. Telefoni koji se prodaju u SAD, Kini i Japanu koristiće Qualcomm čip, dok će oni namenjeni Koreji, Evropi i ostatku sveta dolaziti sa Samsung-ovim rešenjem.

Još zanimljivije je što su, prema izveštajima, Samsung-ove fabrike već dobile narudžbine za proizvodnju Snapdragon 8 Gen 5 čipova, verovatno korišćenjem 2nm GAA procesa - istog onog koji koristi i Exynos 2600, koji ipak ima prioritet. To znači da bi Snapdragon čipovi proizvedeni u Samsung-ovim pogonima mogli završiti upravo u Galaxy S26 telefonima, pa bi se moglo reći da će svi modeli – na ovaj ili onaj način – nositi Samsung-ov potpis.

A glasine se ne odnose samo na čipset. Iz dana u dan nailazimo na kontradiktorne i bombastične informacije o Galaxy S26 seriji, a jedna od njih je da je Samsung nakon samo nekoliko meseci rešio da ugasi liniju ultratankih Edge telefona.