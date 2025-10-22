Samsung Galaxy XR kombinuje micro-OLED ekrane, proširenu stvarnost i napredne senzore, dok Gemini AI omogućava da razgovarate sa vještačkom inteligencijom o svemu što vidite oko sebe.

Izvor: Samsung

Samsung je zvanično predstavio Galaxy XR. U pitanju su prve naočare iz potpuno nove generacije Android XR uređaja, koje je razvio u saradnji sa kompanijama Google i Qualcomm.

Galaxy XR koristi dva micro-OLED ekrana rezolucije 3.552 x 3.840 piksela, što ukupno daje impresivnih 27 megapiksela - gotovo 8K prikaz. Brzina osvježavanja može biti 60, 72 ili 90 Hz, dok vidno polje pokriva 109 stepeni horizontalno i 100 stepeni vertikalno.

Izvor: Samsung

Uređaj koristi šest spoljašnjih kamera za praćenje pokreta i ruku, kao i četiri unutrašnje kamere za praćenje očiju i otključavanje putem prepoznavanja zjenice. Na raspolaganju je i pet IMU senzora (akcelerometri i žiroskopi), kao i senzor treperenja za prilagođavanje vještačkom svjetlu.

Poseban akcenat stavljen je na udobnost - težina iznosi 545 grama, dok je baterijski modul odvojen od glavnog dijela uređaja i teži 302 grama, čime se smanjuje pritisak na glavu i vrat. Na raspolaganju je jastuče za meko prianjanje uz lice, kao i maska koja blokira spoljašnje svjetlo za imerzivniji osjećaj korišćenja.

Izvor: Samsung

Samsung Galaxy XR pokreće Snapdragon XR2+ Gen 2 čipset, koji na raspolaganju ima 16 GB RAM-a i 256 GB interne memorije. Obezbijeđena je podrška za Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, a sistem ima šest mikrofona i stereo zvučnike sa posebnim vuferom i tviterom.

Vrijeme autonomije je oko dva i po sata za gledanje 2D videa, dok za XR upotrebu kompanija obećava oko dva sata.

Srce uređaja je potpuno novi Android XR operativni sistem koji omogućava pokretanje svih mobilnih Android aplikacija, kao i razvoj potpuno novih "native" XR iskustava pomoću OpenXR, WebXR i Unity alata. Bitnu ulogu igra i Gemini AI - vještačka inteligencija koja „vidi“ i „čuje“ sve što i korisnik. Na taj način moguće je prirodno razgovarati sa asistentom o stvarima iz okruženja, tražiti preporuke u Google Maps-u, pretraživati sadržaje na YouTube-u ili čak „zaokružiti“ predmet prstom u prostoru da bi se odmah pokrenula pretraga.

XR naočare su namijenjene i zabavi. Podržava prikaz više video strimova istovremeno, virtuelni bioskopski režim i XR igre u kojima Gemini može nuditi savjete u realnom vremenu. Tu je i Adobe Project Pulsar, alat za XR montažu videa, kao i opcija da se obične 2D fotografije i video snimci pretvore u 3D prikaz pomoću vještačke inteligencije.

Galaxy XR je od danas dostupan u SAD i Južnoj Koreji po cijeni od 1.800 dolara. Cijena i dostupnost u Evropi još uvijek nisu poznati.

Jedno je sigurno - Apple Vision Pro je upravo dobio velikog konkurenta.