DALILA I DEJAN POTPISALI PAPIRE ZA RAZVOD BRAKA! Izvedeni iz Zadruge - preškrabao i bacio u smeće, pa se PREDOMISLIO! 

Daila i Dejan Dragojević potpisali su papire za razvod u petoj sezoni Zadruge, u koju su ušli kao srećan par!

Nakon što je Dejan zatražio na Zadrugoviziji da se razvod okonča u rijalitiju, iako je Dalila prethodno rekla da to neće zatražiti dok je u Bijeloj kući, produkcija je ispoštovala njegovu odluku i papiri su danas, 18. novembra, stigli do njih.

"Ništa, sporazumni razvod braka, da brak više ne funkcionše, da su obje stranke donijele taj zaključak... Ne znam šta je još pisalo, tri primjerka su bila...", komentarisala je Dalila poslije i izjavila da joj ne pada na pamet da odmah mijenja prezime.

"Meni nije teško, ali eto, šta je tražio to je i dobio. Pročitala sam šta piše i potpisala, on kao uzeo i preškrabao, pa bacio u smeće. Potpisao, pa kao bacio u smeće, na foru... I onda je Đedović izvadio iz smeća, sprdnja. Sramota što se ovo sve desilo ovdje, ali tako je. Šta hoćete? Jeste htjeli to svi?", pričala je u pušionici, a Dejan je za to vreme bio nasmijan u dvorištu i pušio cigaretu.

Bio je nešto utučeniji, iako nije dozvljavao da se vidi, a Marko Đedović prokomentarisao je:

"Kraj rijalitija!".

"Čudan osjećaj. I lijep i bezveze, ono... Pegla me čuka. Sad na kapiji srce mi puca, ali samo se sjetim šta je radila", izjavio je Dejan.

