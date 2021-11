"TO JE ZA OBESITI, NE ZA UBITI": Dalilin otac jezivim rečima osudio ćerku pa priznao sve o periodu kad nisu govorili

Dalilin otac je očajan zbog onoga što gleda na televiziji, a njegove reči su brutalne.

Izvor: Youtube/printscreen/Zadruga Official/Tarzan

Huso Mujić, otac Dalile Dragojević koja je javno prevarila muža, očajan je i ne krije da je na strani zeta Dejana Dragojevića. On ne podržava ćerkino ponašanje i javno govori o tome.

“Gore od ovoga ne može. To što moja ćerka radi je dno dna. Dejan treba i mora da se razvede od nje. Voleo bi kad bi to uspeli spolja da reše, ali ako on želi u rijalitiju razvod neka to i uradi”, rekao je on.

Huso se osvrnuo i na period kada je njegova ćerka boravila u rijalitiju “Parovi” jer njih dvoje u to vreme nisu komunicirali.

“Ja nisam ni znao da ona ide tamo. Sve se dogovorila sa majkom i otišla je tamo. Sve znate i sami šta joj se dešavalo tamo. Ja sam bio ljut, a posle kad se udala za Dejana nisam pravio nikakve komplikacije.”

Izvor: YouTube/Zadruga Official

On se bori na sve načine da stupi u kontakt sa ćerkom i Dejanom koji borave u rijalitiju “Zadruga”, ali mu ne ide od ruke.

“Ja sam pokušao da dođem do njih preko nekih ljudi, ali eto još nije uspelo ništa. Pogotovo do Dejana. Bilo mi je mnogo teško kad je povredio ruku i kada se bacio u vodu. To me je najviše potreslo, jer je momak mogao svašta da uradi i da ispadne još gori belaj. Da nešto uradi sebi, da se ubije, da nezgodno skoči, šta znaš kako sve može da se desi. To je strašno”, rekao je Dalilin otac, a onda je dao i svoje mišljenje o tome kako će se završiti ova situacija i izjavio nešto od čega će se mnogi zgroziti.

“Ovo će se završiti najgore po nju. Ne voli niko to što ona misli da je dobro. To najgora uličarka ne bi uradila. Mora biti van pameti da tako nešto uradi. Van pameti je da uđe sa mužem i da radiš to što radiš. To je za obesiti, ne za ubiti”, zaključio je Huso.

Dalila je juče fizički napala Dejana Dragojevića, obezbeđenje je jedva odvojilo, a evo kako je to izgledalo: