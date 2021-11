DALILI NI RUKU NE BIH PRUŽIO, NE BIH MOGAO DA JE OPEREM! Dejanov otac se prvi put oglasio: Došla je tamo da se JAŠE! 

Otac Dejana Dragojevića je šokiran zbog svega što se desilo.

Izvor: Youtube/printscreen/HYPE TV/Zadruga Offical

Povodom skandalozne preljube, razvoda i svega ostalog u Zadruzi 5 oglasio se i otac Dejana Dragojevića, koji je u šoku zbog ponašanja bivše snajke Dalile i svega onoga što je video i što i dalje gleda.

Goran Dragojević smatra da je Dalila ponizila sebe, a ne njegovog sina, kao i da je sve što radi njemu veliki šok, budući da je među njima sve bilo u najboljem redu.

"Pre nego što će oni ući u Zadrugu, bio sam kod njih i sve je bilo u najboljem redu. Ništa nisam mogao da prmetim. To što ona priča, neke svađe, ja to nikad nisam čuo. Čak ni njen tata. Ubili bi jedno za drugo! Ovo za mene je iznenađenje, ne shvatam... Ja nju ne prepoznajem. Ja ne mogu da verujem da je to ona! To je meni strašno", počeo je Dejanov otac koji za Dalilu tvrdi da je bila odlična prema njemu.

Otkrio je da su imali odličan odnos, da ga je zvala "tata Gorane", a za Dejana je rekao da su ga kao malog u Veterniku svi voleli i da je bio maza. Sa Dalilinim ocem Husom Mujićem se često čuje i odlazi kod njega, a tvrdi da će tako ostati i šta god da se desi.

"On ne može da veruje šta se dešava. Ne možemo da stupimo s njima u kontakt da vidimo šta je. On je propao, nervira se... Bilja isto. Ne spava, nestala je žena. Dekija svi vole, ne znam odakle mu taj utisak da je on sam i da ga niko ne voli."

Dalila je rekla da je sve ovo jače od nje, a Dejanov otac na njenu preljubu gleda kao na nešto najogavnije.

"To što je ona priredila, to je dno dna. To je poniženje za jednu ženu. Ona nije Dekija ponizila, nego sebe. Udata, a tako se ponaša. Sram je bilo! Nije iskreno volela Dejana, sad po ovome što vidim, ona njega sada mrzi. Njoj suzu pustiti ništa nije, ali ta njena suza nije iskrena. Kako može da se ponaša tako ako je nekog volela?! Ništa je ne bih pitao, samo bih je pogledao i okrenuo se... Bio sam sa njima dva dana pre ulaska i ona je za nedelju dana sve promenila. To je sve isplanirano unapred, ne može spontano da se desi. Ja nemam reči da može da bude takva prema takvom momku, momku koji vredi puno!", smatra Dejanov otac i krivi Dalilu za sve, a ne Filipa Cara, jer je ona "dala povoda".

"Dalila! Taj Filip nije toliko kriv. Kako kažu, kuja kad ne mlati repom, neće ništa biti... Ona je dala povoda nekom. On je realniji nego ona. Ona hoće Dejana da zgazi i ukanali, ali ne može. I on nije vulgaran kao ona. Protiv Filipa nemam ništa."

Na kraju je rekao da Dalila uopšte nije vredna Dejana i da mu nije lako kada vidi njegove suze.

"Ona bi njega još gazila, još bi ga istukla. Ja sad vidim kakva je ona, u životu to nisam video! Da postoji tako nešto... Žena mu na papiru, ona spava s drugim i onda se buni što je tražio razvod. Je l' ona normalna?! Neka se odmah razvedu, dobro je što je tražio to! U braku je, a ona tamo pravi bebu! Ne znam šta bih rekao..."

Priča se i da je ovo sve gluma zbog honorara, ali Dejanov otac kaže da je smešno i pomisliti na tako nešto, ako tako glume, svaka im čast.

"Što to nije uradila napolju?! Došla je tamo da to radi! Da se jaše i šta ja znam... Ukanalila se strašno. Nije Deju, sebe je ukanalila! Nisam dao da neko pisne na nju, a sad... Ona će Dekija da uništi, da ga gazi... Gazi sebe!", smatra Dejanov otac koji bi Dalili poručio da samo nastavi tako.

"Samo napred! Kako je krenula, neka gazi sve. Ne bih joj ni ruku pružio, jer ne bih mogao da je operem!", imao je poruku za Dalilu, a Dejanu poručuje da samo gleda napred:

"David i Dejan će se pomiriti. Pa oni su braća. Pa to je samo momenat. Kad bi oni otišli kod njega, on bi skočio i zagrlio ih".