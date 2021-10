DŽIDŽA OSTAVILA MILANA JER JE ZAVODNIK: Danas pljušte prozivke, a pre 6 godina pevačica bila u vezi sa CECINIM BRATOM!

Animozitet između članova žirija u Zvezdama Granda datira od ranije

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel/YouTube/Screenshot/Zvezde Granda/Instagram/Screenshot/dzidza_official

Ceca Ražnatović zaratila je sa Draganom Stojkovićem Bosancem nakon izjave da je ona "popularna pevačica", kao i da pevačice nisu ništa bez producenata.

Ražnatovićka je burno reagovala na njegovu izjavu, pa ga je upitala "Zašto onda Džidža nije zvezda?", a domaći mediji otkrivaju da neprijateljstvo između Bosanca i Cece datira od pre par godina, kada je njegova ćerka bila u vezi sa Milanom.

Milan Marinković je Cecin brat od ujaka koji je bio u kratkoj vezi sa Aleksandrom Stojković Džidžom, a Bosanac navodno žali "što je nije oženio".

"Dragan je tradicionalan, prek i ozbiljan čovek. Svi se sećamo koliko mu je bilo neprijatno, teško i koliko je mrzeo to što je bio u žiriju kada mu se ćerka takmičila. Ona se publici predstavljala u vrlo atraktivnim izdanjima sa slobodnim koreografijama", rekao je izvor i dodao: Uprkos tome, Džidža je njegova mezimica i on se teško bori s tim da ona ima momke. Verovao je da je veza između nje i Milana bila ozbiljna, nadao se njihovom braku i familijarnom odnosu sa Cecom. Do toga ipak nije došlo, a za krah ljubavi Dragan krivi isključivo Cecinog brata".

Pošto je teško prihvatio tu vezu, a još teže raskid, Bosanac je, navodno, jedva čekao priliku da napadne Cecu i na neki način pokaže animozitet prema njenoj porodici, tvrdi isti izvor.

Aleksandra i Milan su se zabavljali pre tačno šest godina. Vezu su krili nekoliko meseci, a onda je pevačica u avgustu 2015. na Fejsbuku objavila zajedničku fotografiju i potvrdila vezu s Cecinim bratom. Ljubav među njima je cvetala, nisu se odvajali jedno od drugog, a tome u prilog govorilo je i to što je pevačica otkazala letovanje s drugaricama da bi na more otišla sa svojim dečkom. Samo mesec dana kasnije Džidža je objavila prekid veze.

"Tačno je da smo raskinuli! Naša veza prosto više nije mogla da funkcioniše, i to je to. Više od toga ne želim da komentarišem", rekla je tada pevačica.

Spekulisalo je da je raskid inicirao Milan jer Džidža nije mogla da izdrži njegov način života i stil zavodnika, bila je ljubomorna. Sve to je jako zasmetalo njenom ocu, koji od tada ima pik na Cecinog brata od ujaka.