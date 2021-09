POSLE ZVEZDA GRANDA MILJENIK ŽENA ZARAĐUJE 5 PUTA VIŠE! Isak priznao da ga kolege nisu voljele, ali "ISPLATILO SE"

Isak Šabanović posle Zvezda Granda živi skroz drugačije.

Izvor: Instagram/isakciksy

Isak Šabanović bio je miljenik ženskog dijela publike u prethodnoj sezoni Zvezda Granda, na koju se sada osvrnuo i rekao da mu je ovo takmičenje mnogo pomoglo u karijeri.

Osim što je smršao i promijenio izgled, nagađalo se i da mu je posle takmičenja popularnost, pa i cijena nastupa drastično porasla, pa je Isak konačno stavio tačku na priče.

Istina je; prvo je rekao da mu je cijena nastupa skočila tri puta, ali...

"Kad bolje razmislim, nije tri puta, nego pet puta je skočila cijena. Nisam znao da to mora baš tačno. Zahvaljujući Grandu, cijena mi je skočila. Isplati se pojaviti se u Zvezdama Granda", rekao je Isak.

Priznao je i da ga pojedine kolege nisu voljele, kao i da mu je Aleksandar Milić Mili omiljeni član žirija i mentor, jer mu je mnogo pomogao.

"Da. Da nije njega, ne bi mene bilo u ovom takmičenju. On mi je pomogao mnogo, kad je bila ta čuvena predaudicija, on mi je rekao da dođem bez obzira na to što nisam ništa pokazao", ispričao je Isak, pa progovorio i o tome da ga pojedine kolege nisu voljele.

"Mislili su da sam se uzdigao, par njih mi je reklo da sam arogantan, ali posle neke žurke, shvatili su da nije tako. Kada je produkcija napravila žurku, tada smo se svi okupili i onda su mi jedan po jedan pričali šta misle o meni", rekao je Isak.