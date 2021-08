UZEO JE NOŽ I DOVEO DRUGOVE SA PIŠTOLJIMA! Tara otkrila jezive detalje raskida sa Ša - "Zaključala sam se u kupatilu!"

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša izneli su još detalja svog burnog raskida.

Haos koji je nastao između Nenada Aleksića Ša i Tare Simov koji su nedavno raskinuli, se i dalje ne smiruje, a bivša učesnica Zadruge iznela je još nekoliko jezivih detalja o noći kada se desila velika svađa.

Tara je navela da ju je reper vukao, divljao, zatim uzeo nož, a nakon što se od straha zaključala u kupatilu je, kako dalje tvrdi, pozvao dva druga koja su došla sa pištoljima.

"Nenad je nasrnuo na mene nožem! Spavala sam, a on me budio, štipao i pitao: 'Da li ćeš da me ostaviš?' Odbrusila sam mu da odje*e! Rekao mi je: 'Puši ku*ac!', a ja njemu da to može da mu uradi majka. Tad je počeo da me vuče, legao je na mene i lupao se pesnicama po glavi! Udarala sam ga, grebala i davila kako bih ga skinula sa sebe. Počeo je da divlja i uzeo je nož. Pobegla sam i zaključala se u kupatilu! Pokušao je da razvali vrata. Uplašila sam se i rekla da ću pozvati prijatelje u pomoć, što je on shvatio kao pretnju, pa je doveo dva druga sa pištoljima! Jedva sam napustila stan", rekla je Tara.

"Prestala sam da ga volim, ali sam ostala s njim iz sažaljenja. Pred mojim tatom se bacao po podu i pretio da će se ubiti ako ga ostavim! Zato sam i ja počela da imam suicidne misli i morala sam da potražim pomoć psihijatra", objasnila je Simova.

S druge strane, Ša tvrdi da Tara Simov laže i da je sve što je iznela u javnost izmišljena priča i da je ona njega maltretirala.

"Ma kakav crni nož! Sve je izmislila! Tog dana smo se posvađali jer mi je tražila ključeve novog automobila, iako je prethodno slupala jedan. Tukla me, davila, grebala... Bio sam sav krvav. Ispao sam najveći magarac na svetu!", istakao je reper.

