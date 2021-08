NEMAŠ TI ŽETONA ZA OVU IGRU: Tara Simov uputila BRUTALNE PORUKE bivšem dečku ŠA?! Očekuje da je PREKLINJE?! (FOTO)

Zvezda rijalitija "Zadruga 4". Tara Simov, nastavlja da intrigira pratioce porukama koje objavljuje na društvenim mrežama.

Izvor: ATA Images

Nakon što se saznalo za raskid veze sa reperom Nenadom Aleksićem Ša, Tara je brže-bolje završila u izlasku sa bivšim dečkom cimerke iz rijalitija, Jovane Ljubisavljević, Lukom Pojužinom. Ša je u međuvremenu napisao oproštajne stihove, a sada je Simova objavila rečenice koje su mnogi protumačili kao poruke reperu.

Izvor: Kurir

Najpre je objavila fotku na kojoj stoji "Beg for it", što u prevodu sa engleskog jezika znači "Preklinji za to", a potom i fotku na kojoj stoji "Nemaš ti više žetona za ovu igru".

Da li se Simova ovim porukama obratila Nenadu ili nekom novom dečku, ostaje da vidimo.

Izvor: Kurir