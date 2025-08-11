“Javnost će biti blagovremeno obaviještena čim postupak identifikacije osoba bude okončan, sa ciljem utvrđivanja svih relevantnih činjenica koje ce se cijeniti u smislu prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru”, kazali su.

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Iz Uprave policije saopšteno je da preduzimaju intenzivne mjere i radnje na identifikaciji osoba odgovornih za objave brojeva telefona premijera Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika Jakova Milatovića na društvenoj mreži X.

