"Poslednji put sam ga vidjela za 18. rođendan, bio bi ponosan": Sanja Vučić na ivici suza prvi put o pokojnom ocu

Autor Đorđe Milošević
Pjevačica Sanja Vučić retko otkriva detalje iz privatnog života, a posebno kada je riječ o odnosu sa ocem, sa kojim nije odrasla.

U razgovoru za novi broj tabloida Scandal, Sanja je prvi put otvoreno govorila o njihovim poslednjim susretima. Prisjetila se poslednjeg trenutka koji su proveli zajedno, a potom otkrila da je preminuo prije tri godine.

"To je dio moje privatnosti, nema potrebe da bude u javnosti. Mamu spominjem često jer je vrlo involvirana u moj život, pa je nemoguće da je ne spomenjem, a sa ocem nisam odrastala. Umro je prije tri godine, nismo imali kontakt. Ne zamjeram mu ništa. On se preselio u inostranstvo zbog posla kad sam bila mala, u međuvremenu su se niti izgubile i eto, ali ne zamjeram mu ništa", kazala je ona, pa otkrila da je oca poslednji put vidjela kad je imala 18 godina.

"Poslednji put sam ga vidjela za svoj 18 rođendan. Ne bih da pričam o njemu. Sigurna sam da je bio ponosan na mene, čuli smo se neposredno pred njegovu smrt", rekla je Sanja Vučić za Scandal.

Podsjetimo, Sanja Vučić je rođena 8. avgusta 1993. godine, rano djetinjstvo je provela u Negotinu, a onda se sa majkom preselila u Kruševac gdje je odrasla.

Sanja Vučić Otac odrastanje

