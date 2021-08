TARI HAKOVAN PROFIL, ŠA SE ODMAH OGLASIO! Bivša prijavila slučaj policiji, reper pobesneo - Ludaci, ostavite me na miru!

Tara prijavila hakera Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, Ša se odmah oglasio!

Bivšoj učesnici Zadruge Tari Simov, hakovan je i oboren profil na društvenoj mreži Instagram. Simova je napravila novi profil i pozvala je sve svoje pratioce da je ponovo zaprate, a odlučila je i da reaguje protiv napada. Simova je odlučila da se obrati Posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal o čemu je obavestila pratioce, ali i osobu koja je hakovala njen nalog.

"Sve je hvala Bogu prijavljeno Posebnom tužilaštvu za Visokotehnološki kriminal. Tebi, druže, što si me hakovao, nakon pronalaska IP adrese (24h najviše), nadam se da se spremaš za nunjanje u ćuzi" napisala je Tara

Nekolicina ljudi optužila je repera Nenada Aleksića Ša da je on taj koji je oborio Tarin profil, zbog čega je on burno reagovao.

"Da li ste toliko, bre, nenormalni da mi pišete da sam ja platio da hakuju profil? Znači napiše neko da sam ubio čoveka i zakopao ga i to je to? Ostavite me na miru, ludaci!!!", napisao je Ša.