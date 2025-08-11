Senidah prekinula koncert i obratila se porodici u publici: Pjevačica nikad emotivnija

Pjevačica je otkrila da joj veliku podršku pruža porodica, koja se nalazila u publici.

Izvor: Instagram/senida_h

Pjevačica Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, sinoć je održala spektakularan nastup u okviru festivala Balkan Music Festival, u Baru.

Publika ju je pozdravila gromoglasnim aplauzom, a pjevačica je u jednom trenutku čak i prekinula koncert, te se obratila porodici koja se nalazila u publici.

U emotivnom obraćanju, Senida je istakla da koncerti u Crnoj Gori za nju nisu tek još jedan nastup u nizu, već povratak korijenima i sebi:

“Ljudi već znaju koliko volim Crnu Goru. Večeras je došla i moja porodica da me sluša i zato sam posebno srećna, ali i emotivna", rekla je Senidah između ostalog i nastavila da niže dobro poznate hitove, a mnogi su istakli da nikada nisu vidjeli pjevačicu ovako emotivnu.