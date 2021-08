Tara Simov tvrdi da Nenad Aleksić Ša laže i navodi da ga je "preduhitrila" slikama koje je objavila.

Izvor: Instagram/tarasimov

Haos koji je nastao između Nenada Aleksića Ša i Tare Simov koji su nedavno raskinuli, ne smiruje se od sinoć, kada je reper napravio haos gostujući u emisiji.

Na sve što je Nenad pričao oglašavala se i njegova bivša devojka Tara, koja je sve pomno pratila, a potom komentarisala na Instagramu.

"Sve što Nenad Aleksić trenutno izgovara na televiziji je apsolutna laž. Svađa je nastala zato što me budio dok sam spavala, štipao i vukao i gurao, posle čega sam mu rekla da od*ebe, on meni da pu*im ku*ac i da sam ku*va, ja njemu da je sve to njemu neko drag, i tu je nastao haos", objasnila je Tara.

"Što se tiče toga da sam Nenada udarala, jesam! I grebala i udarala i davila i sklanjala sa sebe u momentu kada je keža na meni i drao se i vrištao i udarao sebe pesnicom u glavu dok je mene pritiskao. Svako ko pokuša fiziki da nasrne na mene će dobiti šta zaslužuje", poručila je, a potom objavila slike na kojima pokazuje šta se sve dešavalo.

Objavila je fotke na kojima je Nenad sav izgreban i objasnila kako je došlo do toga, a tvrdi i da joj je pretio, te da je u ruci imao i nož dok je pokušavao da razvali vrata.

Pogledajte Tarine objave i fotke posle Nenadovog izlaganja u emisiji "Narod pita":