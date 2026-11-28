Pogledajte kako je Relja Popović opravdao svoj kontroverzni potez na koncertu, koji je šokirao publiku i muzičare.
Reper Relja Popović oglasio se nakon što je njegov potez na koncertu supruge Nikolije Jovanović u Sava centru privukao veliku pažnju javnosti.
.
Relja se oglasio nakon skandala sa flašicom na koncertu: Ovako je opravdao potez koji je šokirao sve (Video)
Podsetimo, dok su zajedno izvodili svoj veliki hit "Alkohola litar", Relja je u jednom trenutku bacio flašicu vode pravo ka pratećim vokalima, što je izazvalo iznenađenje kako u dvorani, tako i kod samih muzičara na sceni.
Ovako je to izgledalo:
Po završetku koncerta pitali smo ga da li su mu kolege sa bine zamerile zbog ovoga, na šta je on kratko, na engleskom jeziku, poručio da je sve bila samo šala.
Pogledajte njegovu reakciju: