Pogledajte kako je Relja Popović opravdao svoj kontroverzni potez na koncertu, koji je šokirao publiku i muzičare.

Izvor: MONDO

Reper Relja Popović oglasio se nakon što je njegov potez na koncertu supruge Nikolije Jovanović u Sava centru privukao veliku pažnju javnosti.

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Podsetimo, dok su zajedno izvodili svoj veliki hit "Alkohola litar", Relja je u jednom trenutku bacio flašicu vode pravo ka pratećim vokalima, što je izazvalo iznenađenje kako u dvorani, tako i kod samih muzičara na sceni.

Ovako je to izgledalo:

Pogledajte 00:45 Relja bacio flašicu vode ka pratećim vokalima i umalo ih pogodio: Šok potez pevača ih ostavio bez teksta, evo kako su reagovali Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Po završetku koncerta pitali smo ga da li su mu kolege sa bine zamerile zbog ovoga, na šta je on kratko, na engleskom jeziku, poručio da je sve bila samo šala.

Pogledajte njegovu reakciju: