Mugoša smatra da se dodatni pritisak na cijene stvara i izmjenama poreske politike, posebno zbog ukidanja doprinosa, usljed čega, kako tvrdi, u budžetu nedostaju stotine miliona eura sigurnih i namjenskih prihoda.

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Šef poslaničkog kluba Evropskog saveza i predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Boris Mugoša ocijenio je da ekonomska i fiskalna politika vlasti dodatno podstiče inflaciju, umjesto da doprinosi njenom suzbijanju, prenosi CdM.

On smatra da izostanak konkretnih mjera za ublažavanje uticaja uvezene inflacije, uz sve veći uvoz, dodatno pogoršava ekonomsku situaciju u Crnoj Gori.

„Naprotiv, zbog pasivnosti vlasti sve je veći uvoz. Crna Gora je prošle godine zabilježila najveći ikad spoljnotrgovinski deficit (oko 3,9 milijarde eura), a prema posljednjim podacima Monstata za prvih deset mjeseci ove godine su još gori podaci, jer je deficit preko 120 miliona eura veći nego u uporednom periodu prošle godine. Zbog svega toga, uticaj uvezene inflacije sve veći i veći“, kazao je Mugoša.

On je ukazao i na to da su, zbog najavljenih mjera u okviru programa „Evropa sad“, cijene brojnih proizvoda i usluga već počele dodatno da rastu. Kao jedan od pokazatelja naveo je podatak da je u oktobru zabilježena najviša godišnja inflacija u Crnoj Gori u posljednje tri godine.

„Vlast po tom pitanju ništa nije uradila, iako je znala da će do toga doći“, istakao je Mugoša.

Prema njegovoj ocjeni, povećanju cijena doprinosi i rast domaće, odnosno javne potrošnje, koja se posljednjih godina podstiče ekonomskim mjerama.

Mugoša smatra da se dodatni pritisak na cijene stvara i izmjenama poreske politike, posebno zbog ukidanja doprinosa, usljed čega, kako tvrdi, u budžetu nedostaju stotine miliona eura sigurnih i namjenskih prihoda.

„Osim toga, zato što se ekonomija svodi na ukidanje doprinosa zbog čega fali na stotine miliona eura u budžetu sigurnih, namjenskih prihoda, vlast povećava snižene stope PDV-a, povećava akcize i uvodi nove akcize, čime opet utiče na povećanje cijena jer su to porezi na potrošnju“, ocijenio je Mugoša.

Dodao je da je zbog kontinuiranog poskupljenja opravdano nezadovoljstvo građana, koji se svakodnevno suočavaju sa rastom troškova života.

Kao rješenje, Mugoša predlaže donošenje mjera za stabilizaciju cijena, posebno imajući u vidu da bi najavljeni „Evropa sad“ model mogao dodatno uticati na inflaciju.

„Mjere koje se tiču stabilizacije cijena se odnose na privremeno redefinisanje poreske politike (PDV) na osnovne namirnice, voće, povrće, mesne prerađevine i sl., farmaceutske proizvode, usluge smještaja uz obaveznu kontrolu njihovog učinka na cijene, subvencije poljoprivrednicima i malim privrednicima kako bi se poboljšala njihova likvidnost i konkurentnost, podrške ranjivim kategorijama uz racionalizaciju neproduktivnih budžetskih rashoda“, predložio je Mugoša.

Naveo je da je Evropski savez već predložio paket mjera koje obuhvataju navedene oblasti, tvrdeći da su one detaljno analizirane, zasnovane na uporednim iskustvima i finansijski održive.

Prema njegovim riječima, neophodno je raditi i na poboljšanju životnog standarda građana, odnosno na održivom povećanju zarada, uz dogovor i kompromis socijalnih partnera.

Mugoša je ocijenio da su potrebne i mjere usmjerene na korekciju poreza na potrošnju, ali i jačanje domaće privrede kako bi se smanjila zavisnost od uvoza i ublažio uticaj uvezene inflacije.

„Zato je potrebna ozbiljna i odgovorna diskusija oko budžeta za sljedeću godinu i povezanih zakona uz budžet, jer se ne smiju mjere prilagođavati predizbornoj kampanji i procentu podrške na izborima. Izbori će proći, a posljedice ostaju i njih će trpjeti i građani i privreda“, zaključio je Mugoša.